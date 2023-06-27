ГК Softline обеспечила компанию «Трансюжстрой» инструментом для проектирования

ГК Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, помогла компании «Трансюжстрой» перейти на российское программное обеспечение для проектирования. Для белгородского застройщика была внедрена BIM-система Renga (BIM — Building Information Modeling — технология информационного моделирования). Благодаря современному 3D инструменту с возможностями совместной работы, компания уже решает задачи комплексного проектирования, создает информационные модели объектов, при этом сокращая время на разработку проекта. Об этом CNews представители Softline.

ООО «Специализированный застройщик «Трансюжстрой» является компанией из строительной отрасли Белгородской области. За 16 лет работы «Трансюжстрой» построил и ввел в эксплуатацию более 800 тыс. кв. м. недвижимости.

Программное обеспечение для проектирования объектов гражданского строительства компания использует в своей каждодневной работе. После отзыва лицензий на иностранные продукты, которые использовали специалисты «Трансюжстроя», застройщику потребовалось оперативно найти инструмент для BIM проектирования, доступный в России. В связи с чем «Трансюжстрой» обратился к ГК Softline, обладающей многолетним опытом в развертывании и внедрении современных средств автоматизированного проектирования для своих клиентов.

Специалисты ГК Softline изучили бизнес-процессы и задачи компании и подобрали решение, которое максимально отвечало всем потребностям заказчика в архитектурном моделировании и возможностях совместной работы. Таким решением стала система российского разработчика Renga Software. Стоит также отметить, что вся документация, создаваемая в процессе проектирования, соответствует используемой в России нормативной базе.

«Наш клиент, как быстроразвивающаяся компания, заинтересован во внедрении передовых технологий проектирования. Рост числа строительных объектов «Трансюжстроя» обусловил необходимость быстрой обработки больших объемов информации и возможности коллаборации смежных отделов. Мы помогли подобрать инструмент, позволяющий заказчику проектировать сооружения по технологии BIM и обеспечивать одновременную и удобную работу сотрудников архитектурно-конструкторского отдела с актуальной моделью. Работая в BIM-системе Renga, наш клиент сможет сократить сроки реализации проектов за счет исключения коллизий и неточностей при проектировании. После приобретения лицензий специалисты «Трансюжстроя» практически сразу приступили к работе в новой системе. Это стало возможным благодаря простому и понятному интерфейсу, а также высоким компетенциям специалистов компании. В процессе тестирования решения мы совместно с вендором оказывали клиенту консультационную поддержку, что позволило специалистам «Трансюжстроя» быстро освоить базовый функционал. Кроме того, клиент высоко оценил качество и насыщенность учебных материалов вендора. Для ускорения процесса адаптации к новому продукту эксперты Softline также провели вводное обучение для группы экспертов заказчика», — отметила Марина Белозорова, менеджер по развитию бизнеса САПР в ГК Softline.

«Мы очень рады, что крупные застройщики делают выбор в пользу BIM. Такая тенденция дает надежду, что в ближайшее время строительная отрасль России полностью перейдет на технологии информационного моделирования, ведь преимущества 3D-проектирования очевидны. И компания «Трансюжстрой» на своем примере доказывает, что переход на BIM/ТИМ-технологии с 2D-проектирования возможен и дает свои положительные результаты. Важным моментом в истории компании является и то, как именно происходит переход с иностранного ПО на наш продукт Renga. Причем возможен он стал в кратчайшие сроки благодаря сопровождению ГК Softline. Опыт «Трансюжстроя» наглядный и яркий, он демонстрирует возможности BIM/ТИМ-технологии в целом и Renga в частности», — отметил Максим Шибанов, руководитель отдела маркетинга компании Renga Software.

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«Наша компания использует BIM-технологию в проектировании с 2019 г. После отзыва лицензий на иностранные САПР мы обратились к экспертам ГК Softline. В результате была проведена работа по исследованию рынка, активное участие в которой принял специалист нашего ИТ отдела – Николай Титаренко. После выполнения сравнительного анализа функционала решений и оценки ценовой политики вендоров в конструкторский отдел была передана информация о подходящих российских решениях. При переходе на российское ПО большое значение для нас имел низкий порог вхождения в новый продукт. Нашим специалистам также было важно оперативно взаимодействовать в одном рабочем пространстве. Созданная в Renga модель содержит разные виды информации об объекте — технологическую, экономическую, архитектурно-конструктивную, что дает возможность увидеть все взаимосвязи и зависимости. Кроме того, работа в едином информационном пространстве позволяет главному инженеру и главному архитектору координировать работу сотрудников и контролировать сроки выполнения проекта. Все это влияет на подготовку, выпуск качественной и актуальной проектной и рабочей документации. Благодаря Renga, мы получаем целостность и информативность моделей и объектов, а также автоматическую синхронизацию на всех этапах проектирования. В условиях постоянных изменений и необходимости параллельного выполнения проектов использование подобного программного продукта позволяет качественно выполнять работу, не тратить время на рутину и воплощать самые смелые идеи. Отмечу, что продукт новый и быстро изменяющийся под потребности рынка. И поскольку мы заинтересованы в инструментах для более тонкой и детальной настройки под наши нужды, пока мы не можем быстро выполнить конструктивные решения полностью в Renga и иногда используем стороннее ПО. Но также хотим отметить то, что вендор поддерживает открытый диалог с клиентами и прислушивается к обратной связи, и мы ждем, что в скором времени Renga расширит возможности ПО для удобства комплексного проектирования. После внедрения ПО в новой системе работает уже большая часть наших сотрудников. В Renga наши специалисты уже выполнили два разноплановых проекта — спроектировали многоэтажное здание и школу», — сказал Дмитрий Прохоров, BIM-менеджер компании «Трансюжстрой».

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. В 2022 г. ее оборот достиг 70 690 млн руб. 4800 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.