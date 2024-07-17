В России создают сервис знакомств с проверкой долгов и алиментов

Российские разработчики создают дейтинговый сервис «Спутник». В числе его главных особенностей заявлены слепой поиск партнера, анонимное анкетирование, а также проверка потенциального партнера на наличие у него налоговых задолженностей, алиментов и непогашенных кредитов.

Новый сервис

В России представили концепцию приложения для знакомств, главным ноу-хау которого станет обязательная связь учетной записи пользователя со сторонними агрегаторами типа «Проверка.Онлайн», а также с открытыми и платными легальными базами данных (БД). Об этом в середине июля 2024 г. сообщает издание «Известия».

Для поиска второй половинки будет использоваться нестандартный алгоритм, в который входит метод слепого подбора. Предварительно, новый сервис получил название «Спутник». Проект разрабатывается командой ИТ-специалистов из Мурманска.

Как передают «Известия», сервисом можно будет пользоваться через мобильное приложение или браузер. При регистрации предстоит пройти анонимное анкетирование, после этого придется рассказать подробнее о семье. Кроме того, администраторы ИТ-платформы могут позвонить пользователю по видеосвязи для обсуждения таких тем, как уход за здоровьем или воспитание детей.

Unsplash - Sean Pierce В России запустят сервис знакомств с проверкой долгов и алиментов

По словам руководителя проекта «Спутник» Павла Китова, подбор партнера осуществляется на основе общих интересов, схожего образа жизни. Пользователи анонимно заполняют анкеты с рассказом о себе. Само приложение синхронизируют с открытыми базами данных (БД), в которых можно проверить потенциального партнера. Китов добавил, что в России в настоящее время отсутствуют аналоги со слепым методом подбора и обработкой персональных данных. В представленных на рынке приложениях для знакомств идет перегрузка по визуальной составляющей: партнер подбирается не на основании рассудочных критериев для долгосрочных отношений, а поверхностно, по внешнему виду.

Разработчики приложения введут лимит на количество анонимных анкет, совпадений и обмена контактами. Такой подход позволит пользователям не теряться в потоке аккаунтов и более детально и серьезно подходить к выбору партнера. Планируется, что в минимально работающем сервисе администрация будет проверять все пользовательские данные с запросом скриншотов у сторонних, в том числе государственных, ИТ-сервисов.

Уход зарубежных сервисов

После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине популярные американские дейтинговые сервисы прекратили работать в России, благодаря чему отечественные компании значительно нарастили свою долю на рынке. В феврале 2022 г. почти 45% скачиваний из AppStore и Google Play приходилось на ушедшие из страны Badoo и Tinder, следует из данных Sensor Tower. В феврале 2022 г. у Badoo было 103 тыс. инсталляций в неделю, или 29,7% от общего числа, у Tinder – 52 тыс., или 15%. На Mamba приходилось 13,6% скачиваний, на «ДругВокруг» - 13,3%, на «Мяту» - 11,6%.

По данным Sensor Tower, ежемесячная аудитория мобильных дейтинговых приложений в России составляет около 7 млн человек, еще около 3 млн пользуются ИТ-сервисами на десктопах и мобильных версиях сайтов (без установки приложений). Таким образом, около 10 млн человек хотя бы раз в месяц бывают в сервисах знакомств.

В феврале 2022 г. совокупная еженедельная выручка всех популярных приложений знакомств на российском рынке составляла 32 млн руб. в неделю, или около 130 млн руб. в месяц. В июле 2023 г. оборот рынка резко сократился из-за ухода Tinder и составил 12 млн руб. еженедельно, или около 50 млн руб. в месяц, следует из данных Sensor Tower. В феврале 2022 г. лидерами рынка в деньгах были Tinder, Badoo и Mamba, а в июле 2023 г. – Pure, Mamba и Teamo.

Сайты онлайн-знакомств

Сайты знакомств предлагают платформу для поиска партнера, который вписывается в современный образ жизни и в наш все более зависимый от интернета мир. Эти сайты часто работают по подписке, где пользователи платят ежемесячную плату за использование сервиса. При регистрации на услугу пользователь обычно заполняет своего рода анкету, предоставляя сведения о том, что он ищет в партнере. На сайте используются определенные показатели для сопоставления пользователей, часто основанные на личных характеристиках, которые могут быть у них общими, например, образование, хобби, ценности, цели и многое другое.

Сайты знакомств используют различные алгоритмы для поиска возможных совпадений. Обычно после того, как клиент создает профиль в стиле, как у социальных сетей, куда он добавляет несколько своих фотографий, краткую биографию и некоторые из своих увлечений, ИТ-платформа может использовать эту информацию, чтобы связать его с похожими людьми.

В зависимости от того, насколько глубоки функции (некоторые сайты предлагают дополнительные бонусы за подписку), пользователи могут увидеть других одиночек на основе общих черт, сфер интересов и намерений на будущее. Они могут даже предложить возможность ранжировать порядок важности определенных качеств, которые он хочет видеть в партнере, например, уровень образования. Между тем, другие сайты знакомств могут подбирать пользователям пары исключительно на основе возраста или расстояния по местности.

В любом опыте знакомств могут быть свои преимущества и недостатки, и онлайн-знакомства не являются исключением. Одним из преимуществ онлайн-знакомств является возможность, в большинстве случаев, иметь доступ к более широкому кругу лиц, с потенциалом встретить кого-то на сайте или в приложении, с кем человек, возможно, не встретились бы лично. Другим преимуществом является дополнительная прозрачность, которую онлайн-знакомства предлагают с определенными маркерами профиля, такими как желаемый тип и продолжительность отношений, что может помочь пользователям определить, имеет ли совпадение те же цели знакомств.

Однако многие приложения для онлайн-знакомств могут быть довольно дорогими, и хотя некоторые бесплатные версии доступны, это может сопровождаться ограниченным использованием ИТ-платформы. Дополнительные недостатки использования сайтов знакомств, могут включать непрошеное общение, например, постоянный контакт с пользователем, к которому пользователь изначально не проявил заинтересованность, получение нежелательных сообщений или изображений сексуального характера или оскорбления. Также следует обратить внимание на поддельные профили и мошеннические сайты знакомств.