«МегаФон»: москвичи возглавили рейтинг любителей онлайн-знакомств

Спустя год после прекращения работы Tinder в России суммарный интернет-трафик доступных дейтинг-сервисов вырос на 20%. В число наиболее популярных приложений для знакомств 2024 г. вошли LovePlanet, Tabor и Teamo, свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе обезличенного данных по трафику.

В июне 2024 г. лидером по активности пользователей стал портал LovePlanet. За прошедший год потребление абонентского интернет-трафика в нем выросло почти на треть (+30%). Вторую строчку занимает Tabor, который прибавил 21% в сравнении с июнем 2023 г. Замыкает первую тройку сервис знакомств Teamo с ростом в 56%. В топ-5 популярных дейтинг-приложений по объему потраченного трафика также вошли Mamba и Beboo. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При этом наилучшую динамику показал сервис Waplog. В июне 2024 г. пользователи потратили в нем в пять раз больше ГБ, чем за аналогичный месяц годом ранее. Также значительно прирос портал знакомств Nekto, который прибавил 42%.

В то же время по числу уникальных посетителей рейтинг отличается: лидирует приложение Mamba, спустя год его аудитория выросла еще на 12%. Далее идут Tabor (+25%) и Nekto (+150%).

В основном сервисами онлайн-знакомств пользуются мужчины – они составляют около 62% от всей аудитории. Они же проявляют больше активности в таких приложениях, потребляя 73% всего трафика дейтинг-порталов. Предпочтения пользователей отличаются в зависимости от возраста. Так, аудитория 18-34 года более активна в Tabor, а абоненты 35+ больше пользуются LovePlanet. Молодежь (14-17 лет) чаще знакомится на Nekto.

Аналогичное разделение характерно и для полов – женщины чаще выбирают Tabor, в то время как мужчины – LovePlanet. В числе регионов по объему потребляемого трафика в дейтинг-сервисах лидируют жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ростовской и Самарской областей.

Ранее Tinder входил в тройку лидеров по числу уникальных пользователей и занимал около четверти всей аудитории рынка онлайн-знакомств в России. Сервис был запущен в 2012 г. и тогда же появился в России, впоследствии став одним из самых популярных приложений онлайн-дейтинга в мире. В апреле 2022 г. сервис ограничил россиянам доступ к платным опциям, а 30 июня 2023 г. Tinder полностью прекратил работу в России. Еще один популярный зарубежный сервис знакомств – Badoo – объявил о прекращении своей деятельности на российском рынке еще в марте 2022 г.