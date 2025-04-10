Треть россиян проведут майские на даче — исследование

Аналитики финтех-компании ЮMoney опросили более двух тыс. пользователей и узнали, где они проведут майские праздники. Опрос ЮMoney показал, что 35% респондентов проведут майские праздники на даче. Еще 29% рассказали, что не планируют никуда уезжать, а 16% хотят посетить какой-нибудь новый город в России. На российские курорты отправятся 10% опрошенных, за границу — 5%, еще 5% пока не определились с планами. Об этом CNews сообщили представители ЮMoney.

Также выяснилось, что большинство россиян собираются провести майские праздники в кругу близких: с родителями (25%), с родственниками (19%), с семьёй и детьми (18%). Ещё 31% будет отдыхать с друзьями, 29% планируют проводить время со второй половинкой, 14% — с домашними питомцами, 7% — с коллегами. Некоторые ответили, что отметят праздники в одиночестве.

Во время майских праздников россияне планируют не только отдыхать, но и заниматься делами. Например, некоторые участники опроса рассказали, что займутся рукоделием или поедут сажать картошку.

По 25% опрошенных собираются смотреть фильмы и сериалы, жарить шашлыки и наводить дома порядок — делать ремонт или генеральную уборку. Еще 20% хотят гулять по городу, 17% планируют играть в видеоигры, по 13% отправятся на шопинг или будут кататься на велосипедах, самокатах и скейтбордах. По 10% респондентов ответили, что на майских собираются устроить пикник в парке, открыть сезон летних веранд, сходить на выставку или в музей.

«Интерес к культурному досугу в период майских праздников подтверждают и данные ЮKassa. С 15 марта по пятое апреля 2025 г. число покупок билетов в театры выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот в этой категории стал на 18% больше, а средний чек увеличился на 12% и составил 2 186 рублей. Кроме того, выросло число оплат в музеях и на выставках — на 34% год к году. Оборот платежей стал на 20% больше, а средний чек снизился на 10% и составил 3,96 тыс. руб.», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Об опросе

Опрос проводился в апреле 2025 г. среди более чем двух тыс. пользователей ЮMoney.