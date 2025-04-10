Разделы

Веб-сервисы
|

Треть россиян проведут майские на даче — исследование

Аналитики финтех-компании ЮMoney опросили более двух тыс. пользователей и узнали, где они проведут майские праздники. Опрос ЮMoney показал, что 35% респондентов проведут майские праздники на даче. Еще 29% рассказали, что не планируют никуда уезжать, а 16% хотят посетить какой-нибудь новый город в России. На российские курорты отправятся 10% опрошенных, за границу — 5%, еще 5% пока не определились с планами. Об этом CNews сообщили представители ЮMoney.

Также выяснилось, что большинство россиян собираются провести майские праздники в кругу близких: с родителями (25%), с родственниками (19%), с семьёй и детьми (18%). Ещё 31% будет отдыхать с друзьями, 29% планируют проводить время со второй половинкой, 14% — с домашними питомцами, 7% — с коллегами. Некоторые ответили, что отметят праздники в одиночестве.

Во время майских праздников россияне планируют не только отдыхать, но и заниматься делами. Например, некоторые участники опроса рассказали, что займутся рукоделием или поедут сажать картошку.

По 25% опрошенных собираются смотреть фильмы и сериалы, жарить шашлыки и наводить дома порядок — делать ремонт или генеральную уборку. Еще 20% хотят гулять по городу, 17% планируют играть в видеоигры, по 13% отправятся на шопинг или будут кататься на велосипедах, самокатах и скейтбордах. По 10% респондентов ответили, что на майских собираются устроить пикник в парке, открыть сезон летних веранд, сходить на выставку или в музей.

«Интерес к культурному досугу в период майских праздников подтверждают и данные ЮKassa. С 15 марта по пятое апреля 2025 г. число покупок билетов в театры выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот в этой категории стал на 18% больше, а средний чек увеличился на 12% и составил 2 186 рублей. Кроме того, выросло число оплат в музеях и на выставках — на 34% год к году. Оборот платежей стал на 20% больше, а средний чек снизился на 10% и составил 3,96 тыс. руб.», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Об опросе

Опрос проводился в апреле 2025 г. среди более чем двух тыс. пользователей ЮMoney.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» заплатит миллион тому, кто найдет уязвимости в нейросетях YandexGPT и YandexART

Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса»

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

В США закрыли подразделение по криптобезопасности, которое расследовало деятельность криптобиржи Binance

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153