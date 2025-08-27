Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Спрос на цифровые сервисы растет в преддверии премьер сериалов — исследование «ЮMoney»

Расходы россиян на цифровые подписки перед началом осени 2025 г. выросли на треть по сравнению с 2024 г. Наибольший рост демонстрирует сегмент внутриигровых покупок: спрос на платные функции увеличился в 2,5 раза. Главные драйверы роста спроса на онлайн-кинотеатры, музыкальные и книжные сервисы — сезонный фактор и ожидание премьер новых сериалов. Традиционное кабельное и спутниковое ТВ тоже пользуется спросом — число оплат выросло на 20%. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

В конце лета 2025 г. аналитики «ЮMoney» фиксируют рост интереса пользователей к цифровым развлечениям. Выяснилось, что с 1 по 15 августа 2025 г. относительно аналогичного периода 2024 г. россияне стали активнее оформлять подписки на фильмы, музыку и книги, а также тратить больше на платные функции в приложениях и внутриигровые покупки. Эксперты связывают подобную активность с сезонным фактором и ожиданием премьер популярных телепроектов.

Как отмечают аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»), с 1 по 15 августа 2025 г. число оплат подписок на музыку, фильмы и книги выросло на 33% относительно аналогичного периода 2024 г., и на 6% относительно июля 2025 г. Средний чек стал на 28% больше и составил 278 руб. Спрос на платные функции и покупки в приложениях вырос в 2,5 раза, а средний чек увеличился на 11%, до 726 руб.

Игровая индустрия тоже продолжает развиваться. За отчетный период спрос на внутриигровые товары вырос на 32%, а общий оборот платежей — на 19% год к году. В то же время средний чек снизился на 10% и составил 530 руб.

Интересную тенденцию демонстрирует и традиционное телевидение. С 1 по 15 августа 2025 г. платежей за услуги кабельного и спутникового вещания стало на 20% больше, чем годом ранее, а оборот в этой категории вырос на 30%. Средняя стоимость услуги составила 512 руб. (+8%).

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты
цифровизация

«Конец лета — традиционное время смены потребительских моделей. Люди возвращаются из отпусков, школьники и студенты готовятся к учебе, а медиаиндустрия — к сезону громких премьер. Рост спроса, который фиксирует «ЮKassa», отражает глобальный тренд на цифровизацию досуга. Мы видим, что пользователи все чаще отдают предпочтение персонализированному контенту по подписке», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Эксперты отмечают, что существенная положительная динамика обусловлена также расширением экосистемы доступных сервисов — как для развлечений, так и для общения. У современных пользователей есть доступ к беспрецедентному разнообразию контента, что стимулирует рост рынка цифровых услуг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Разработчики ГИС, просрочившие госконтракт, вышли на мировое соглашение с госзаказчиком

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: