Каждый десятый покупатель тратит в магазинах фиксированных цен больше, чем планировал

По данным аналитиков ЮKassa, с 1 по 15 июля 2025 г. оборот магазинов с фиксированными ценами вырос на 71% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Оплат стало на 55% больше, а средний чек составил 4,051 тыс. руб. (+10%). Об этом CNews сообщили представители ЮKassa.

«Покупатели все больше доверяют магазинам фиксированных цен и не просто заходят туда за мелочами, а формируют полноценную корзину товаров. Популярность такого формата связана не только с экономической ситуацией, но и с психологией потребления: предсказуемость цен снижает стресс от принятия решения о покупке», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Четверть россиян — постоянные покупатели

По данным опроса пользователей ЮMoney, 59% россиян время от времени посещают магазины фиксированных цен, а 13% делают это постоянно.

Участники опроса совершают покупки в магазинах фиксированных цен примерно раз в месяц (26%) или раз в год (24%), несколько раз в месяц (23%) или раз в неделю и чаще (23%). Реже раза в год в таких магазинах закупаются только 4% опрошенных.

Более трети тратят до тысячи рублей

Чаще всего в магазинах фиксированных цен тратят в среднем до тысячи рублей (34%) или одну-две тыс. руб. (22%) в месяц. У остальных опрошенных на это уходит свыше двух тыс. руб. ежемесячно, а у 9% из них — больше 10 тыс. руб., что свидетельствует о формировании сегмента «тяжелых пользователей».

По мнению 36% респондентов, покупки в таких магазинах помогают немного сэкономить, а 22% отмечают значительную экономию. Еще 26% не видят особых изменений, а 11% тратят больше, чем планировали. Оставшиеся 5% затруднились оценить влияние фиксированных цен их траты.

В корзине — бытовая химия и продукты

Если раньше в магазинах с фиксированными ценами покупали преимущественно сезонные товары и подарки, то теперь лидируют товары повседневного спроса: бытовая химия (51%) и продукты питания (50%). Также популярны аксессуары (38%), посуда и кухонные принадлежности (37%), канцелярия и товары для творчества (31%), косметика и средства гигиены (28%). Одежду и обувь покупают 26% опрошенных, как и мелкую электронику, а предметы интерьера — 22%. Меньше всего спрос на домашний текстиль (14%) и книги (9%).

Такой сдвиг в сторону товаров повседневного спроса показывает, что формат окончательно интегрировался в рутину российского покупателя, а также свидетельствует о росте доверия к качеству.

Низкая цена — и преимущество, и недостаток

Большинство участников опроса ожидаемо ценят такие магазины за низкие фиксированные цены (64%). Также для покупателей важна возможность быстро купить нужные мелочи (48%), сэкономить на повседневных товарах (44%) и найти что-то необычное по низкой цене (39%). Многие респонденты считают, что формат фиксированных цен подходит для спонтанных покупок (26%) и что такие магазины часто удобно расположены (18%).

Говоря о недостатках формата, опрошенные отмечают, что низкие цены вызывают сомнения в качестве товаров (50%). Среди минусов называют также ограниченный выбор товаров и брендов (35%), быстро меняющийся ассортимент и то, что фиксированные цены способствуют ненужным импульсивным покупкам (по 22%). Еще 14% респондентов указали на сложности с возвратом и обменом товаров, а 29% не видят никаких недостатков.

Главный вызов — логистика и онлайн-продажи

Основным препятствием для развития формата фиксированных цен оказалось не недоверие потребителей, а логистика. Так, среди 28% россиян, не посещающих такие магазины, почти половина (49%) объясняет это отсутствием торговых точек поблизости. Ещё треть опрошенных (33%) сомневаются в качестве товаров, а каждый десятый (10%) указывает на ограниченный ассортимент. Кроме того, 3% ссылаются на негативный опыт покупок в прошлом. Остальным в целом не интересны такие площадки или они совершают покупки только онлайн.

«Основной барьер, мешающий еще большему росту популярности магазинов фиксированных цен, не столько психологический, сколько географический. Это классическая проблема масштабирования и логистики. Но самый показательный тренд отражают отдельные ответы пользователей, которые ушли в онлайн. Они указывают на главный долгосрочный вызов для сетей: их основной конкурент — уже не соседний дискаунтер, а маркетплейсы. В будущем выиграют те, кто сможет не только решить проблему доверия, но и найти гибридную модель, встроившись в цифровую реальность современного покупателя», — сказала Ирина Полякова.

Опрос проводился на сайте ЮMoney в июле 2025 г. В опросе приняли участие более 1,5 тыс. пользователей электронного кошелька, из которых 69% мужчин и 31% женщин.