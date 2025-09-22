Потребители экспериментируют, бизнес консервативен: главные тренды рынка доставки

В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и ГК «Деловые Линии» изучили траты россиян на курьерскую доставку и спрос на адресную доставку для бизнеса. Исследование подтвердило, что сервисы доставки стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Взрывной потребительский рост доставки охватывает всю страну, в то время как деловая логистика остается сконцентрированной в крупнейших агломерациях. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Спрос на доставку растет

По данным «ЮKassa», летом 2025 г. оборот служб курьерской доставки вырос на 87% год к году, оплат стало на 53% больше, а средний чек увеличился на 22%, до 3 598 руб. Эксперты отмечают, что доставка из дополнительной услуги превратилась в основу современной розничной торговли.

«Ключевой драйвер этого процесса — осознанный выбор потребителя в пользу экономии времени, самого ценного ресурса. Развитие экспресс-доставки, когда товар приезжает в течение нескольких часов, сделало этот канал конкурентоспособным даже по сравнению с походом в ближайший магазин», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Сезонный фактор

В «ЮKassa» отмечают, что сезонный фактор в сегменте доставки имеет свою специфику: перед новогодними праздниками курьеры перевозят в основном подарки, а летом наблюдается качественно иной спрос.

«Летний спрос формируют два основных фактора. Во-первых, это традиционный дачный тренд: уезжая за город, люди не хотят отказываться от привычного уровня комфорта и продолжают заказывать разные товары — от продуктов для барбекю до садового инвентаря. Во-вторых, в сезон отпусков и хорошей погоды люди предпочитают тратить время на отдых, а не на походы по магазинам, и делегируют доставку курьерам», — отметила Ирина Полякова.

Региональный рост

Важную роль в развитии рынка доставки играет географическая экспансия. Курьерские службы осваивают малые города и пригороды, где традиционная розница представлена не так широко, как в мегаполисах. Для жителей многих регионов доставка стала единственным способом получить доступ к большому ассортименту товаров без поездки в областной центр.

Региональной экспансии курьерских служб способствует цифровизация платежей: развитие безналичных расчетов делает доставку в отдаленные районы технически проще и экономически выгоднее для всех участников процесса.

Деловая логистика более стабильна

На фоне потребительского бума бизнес-сектор демонстрирует стабильный рост. По данным ГК «Деловые Линии», спрос на доставку от и адреса в B2B-сегменте в июне-августе 2025 г. вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Сезонные изменения в B2B-сегменте менее выражены. Как и год назад, в топе перевозимых товаров летом были запчасти, комплектующие, промышленное и электронное оборудование, инструменты, а также медицинские товары и одежда, сообщают в «Деловых Линиях».

Этот контраст отражает разную природу B2B- и B2C-логистики: пока потребители экспериментируют и осваивают новые форматы, бизнес следует устоявшимся и экономически выверенным маршрутам. В бизнес-секторе основными пользователями услуги остаются крупные компании: ритейл, оптовая торговля, дистрибуторы и промышленность, в том числе инновационные производства.

География бизнес-перевозок также более консервативна. Главные точки отправления грузов — Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, а основные получатели — крупнейшие региональные центры, такие как Новосибирск, Нижний Новгород, Самара и др.