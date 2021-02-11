Информационные технологии помогли россиянам массово выйти на фондовый рынок

Состояние экономики заставляет граждан искать новые способы вложения средств. Развитие информационных технологий дает возможность им не только возможность играть на биржах, но и, как показывает практика последнего времени, существенно влиять на ход торгов.

Пандемия и ИТ удвоили армию российских частных инвесторов

По данным Центробанка, сейчас каждый десятый экономически активный россиянин уже имеет биржевой счет. При этом за 2020 г. на фондовый рынок пришли больше 4 млн человек, то есть за год количество инвесторов увеличилось вдвое. Почти вдвое, до ₽4,7 трлн, выросла за минувший год и сумма вложений граждан в ценные бумаги. Одну из определяющих ролей в этом масштабном тренде играют финансовые технологии. В год пандемии масштабы и скорость внедрения цифровых решений в финансах и инвестициях заметно выросли.

Выделяются три основных группы предпосылок для всплеска интереса к инвестициям. Первая из них — экономические предпосылки, в частности падение ставок по банковским вкладам до исторических минимумов, стабильно низкая инфляция, повышение финансовой грамотности населения, налоговые стимулы для частных инвесторов. Вторую группу составляют законодательные изменения, позволившие в частности внедрить технологии удаленной идентификации клиентов, зафиксировать в правовом поле статус и ответственность финансовых консультантов и т.д.

Каждый десятый экономически активный россиянин уже имеет биржевой счет. Источник: ru.depositphotos.com

Ну, а третий главный «столп» эволюции рынка частных инвестиций — инфраструктурные, технологические изменения, которые помогли сделать инвестиции не только удобными, но и как никогда доступными, особенно в тех уголках страны, где нет офисов финансовых компаний. Открыть счет на бирже, приобрести ценные бумаги, конвертировать валюту сегодня можно не выходя из дома с помощью веб-кабинета или в специализированном мобильном приложении. А покупать акции можно даже через чат-бота в популярных мессенджерах.

В результате, в прошлом году 75% брокерских счетов на российском рынке открывались онлайн. В 2021 г. этот показатель может превысить 90%.

Предпосылками этого стала цифровая трансформация всех сфер жизни в последние годы. А в 2020 г. процессы цифровизации подстегнула пандемия, кардинально изменившая привычную реальность, образ жизни, организацию работы бизнеса. Массовый переход на удаленную работу, рост взаимодействия компаний с потребителями своих продуктов и услуг в режиме онлайн, взлет сервисов электронной коммерции — все это привело к форсированным темпам разработки и внедрения ИТ-решений. Зачастую то, что планировалось сделать за несколько лет, реализовывалось за считанные месяцы.

Сфера финансов и инвестиций оказалась среди наиболее подготовленных к наступившим переменам. Банки и инвестиционные компании в последние годы стремились обеспечить «с запасом» стабильность работы, надежность и качество своей ИТ-инфраструктуры, чтобы в техническом плане гарантированно «переварить» растущий поток новых инвесторов и в то же время сократить издержки на оффлайн, перенеся максимум сервисов и услуг в мобильные приложения и веб-кабинеты.

Статистика показывает, что крупнейшие игроки российского финансового рынка сумели быстро адаптироваться к переменам. Например, холдинг «БКС Мир инвестиций» за год увеличил клиентские обороты на 50%. Так, если в январе 2020 г. клиенты компании наторговали на фондовом рынке на 800 млрд рублей, то в январе этого — уже более чем на 1,2 трлн. А число клиентов БКС за 12 месяцев выросло на 37%, превысив 700 тыс.

Подтянулись и возможности биржевой инфраструктуры. Так, если в 2017 г. информационная архитектура позволяла Московской бирже обрабатывать 110 млн заявок в день, то в настоящее время ежедневно может обрабатываться уже 250 млн.

«Восстание масс»: как информационные технологии сделали мелких инвесторов грозной силой

На Западе институт частных инвестиций гораздо более развит, чем в России и имеет гораздо более длинную историю. Казалось бы, соответствующий рынок должен был устояться, однако «пандемичное» триллионное вливание денег в экономику, вкупе с развитием информационных технологий привело к «казусу GameStop».

«Бунт» частных трейдеров начинался с виду спонтанно — еще осенью 2020 г. группа пользователей сообщества r/wallstreetbets начала подвергать критике финансовых гигантов Уолл-Стрит, которые уверенно ставили на падение акций тех или иных компаний. Частные инвесторы с Reddit считали, что бизнес GameStop не так уж безнадежен, несмотря на неважные финансовые результаты. Тема распространилась на форуме как снежный ком и, набрав критическую массу, эффектно выстрелила.

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Стоимость акций GameStop стремительно выросла — с менее чем $20 (11 января) до $347,5 (27 января). Сейчас она спустилась на уровень $60, но эти взлет и падение принесли миллиардные убытки инвестиционным компаниям и хедж-фондам, ставившим на падение.

Нечто подобное происходило с акциями AMC, Nokia, Naked Brand и ряда других компаний.

То есть, группа микротрейдеров, объединенных коммуникационной площадкой, может сдвигать котировки акций на десятки и сотни процентов за день. Эта история уже стала объектом повышенного внимания со стороны финансовых регуляторов США. Требования к пользователям интернет-сообществ, связанных с инвестициями, по-видимому, будут ужесточены, урегулированы соответствующие пробелы в законодательстве.

Может ли нечто подобное случиться у нас? Скорее всего — в ближайшие годы нет. В России акций компаний с таким объемом коротких позиций нет, у нас просто есть неликвидные дешевые бумаги с оборотом в несколько миллионов рублей в сутки. Трудно сравнивать пока и долю частных инвесторов у нас и на Западе. Да и коммуникационных площадок, подобных r/wallstreetbets с его миллионной армией пользователей-трейдеров, у нас тоже еще не сформировалось. Можно привести в аналогию лишь мало сравнимые по масштабам «набеги» по «командам» из телеграм-каналов в акции второго эшелона — здесь изредка котировки акций взлетают на десятки процентов без каких-либо видимых причин.

Массированные покупки отдельных акций, как например, это было недавно с бумагами компании «Казаньоргсинтез», не вызывают особых проблем в техническом плане ни у брокеров, ни у операторов торгов. На бирже есть механизм стоп-торгов при росте и падении выше определенного уровня. Несравнимо более серьезная нагрузка на инфраструктуру рынка ложится в периоды сильной турбулентности, когда количество заявок становится лавинообразным, как это, например, было в марте 2020 г., когда мировые рынки повалились из-за начала пандемии.

Если проводить параллели в правовой плоскости, стоит отметить, что у нас на бирже есть эффективные алгоритмы, которые следят за манипулированием, и есть соответствующая законодательная база. Но речь практически всегда идет о конкретных профессиональных участниках. Над тем же, как заставить играть по правилам то «коллективное сознательное», которое формируется на онлайн-ресурсах из тысяч отдельных инвесторов в тех случаях, когда эти инвесторы начинают действовать «как единое целое», какие средства ИТ (средства анализа больших данных, решения в области ИИ) могут отслеживать подготовку и начало таких акций, каким должны быть эти правила и какой должна быть ответственность в случае их нарушений, в том числе для онлайн-ресурсов — все эти вопросы еще только предстоит решать.

Однако видно, что ИТ меняют уже, казалось бы, устоявшийся мир биржевой торговли, иногда весьма неожиданным образом.