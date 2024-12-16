Сбербанк: спрос российских предпринимателей на образовательные услуги значительно вырос

Подведены итоги всероссийского исследования «Индекс предпринимательской образовательной активности 23/24». В ходе исследования эксперты изучили опыт 4 тыс. организаций, которые организовали 14,5 тыс. программ обучения для представителей бизнеса и потенциальных предпринимателей в региональных центрах «Мой бизнес» и других организациях поддержки предпринимательства в 85 регионах России. Данные были собраны через Минэкономразвития России, центры «Мой бизнес», Школу экспорта РЭЦ и компанию «Нетология». Проект ведет рабочая группа по инициативе Минэкономразвития России на базе Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) при участии Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, ТПП РФ и при финансовой поддержке Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В 2023 году обучение на программах предпринимательского образования прошли более 350 тыс. человек, а всего за пять лет мониторинга — 1,3 млн человек.

Как отмечают авторы исследования, в 2023 г. спрос предпринимателей на образовательные услуги значительно вырос. Эксперты объясняют это адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям, ростом популярности цифровых платформ и усилением господдержки образовательных инициатив. Ключевыми темами запросов на обучение в 2023 г. стали охрана труда на предприятиях, налогообложение, самозанятость, финансовая и юридическая грамотность, маркетинг и продажи.

По числу предпринимателей, прошедших обучение в 2023 г., лидирует Москва (83 тыс. человек). За ней с большим отрывом идут Республика Татарстан, Ленинградская область, Республика Башкортостан, Пермский край, Волгоградская область, Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Иркутская область, Краснодарский край.

В топ-10 по значению индекса предпринимательской образовательной активности (ПОА) вошли Амурская область, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Новосибирская область, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Самарская область и Пермский край.

Регионы топ-10 уделяют больше внимания углубленным образовательным программам (маркетинг, налоги, интеллектуальная собственность) и чаще выбирают такие темы, как масштабирование бизнеса, автоматизация и франшизы. В остальных регионах преобладают базовые темы: финансовая грамотность, самозанятость и охрана труда. В регионах топ-10 больше востребованы смешанные форматы (вебинары и очные), тогда как в остальных — вебинары. Кроме того, в регионах-лидерах чаще встречаются длительные курсы (свыше 8 часов), что говорит о более развитой образовательной инфраструктуре.

Анализ тем обучения в динамике показывает, что основы самозанятости и молодежное предпринимательство привлекают все больше обучающихся на фоне увеличения числа самозанятых и поддержки молодых предпринимателей.

Еще один любопытный тренд — женщины больше мужчин вовлечены в образовательные программы. Так, в Москве обучение прошли 47 тыс. женщин и 36 тыс. мужчин, в других городах-миллионниках тренд похожий.

Самым популярным видом обучения стали вебинары — в силу их доступности и гибкости. Семинары и очные курсы показали спад. Выросла востребованность коротких форматов (до двух часов). В отдаленных регионах более популярны дистанционные форматы, тогда как в центральных — очные.

Эксперты отмечают высокую децентрализацию рынка образования для предпринимателей, что создает конкурентную среду. Важную роль в организации курсов играют автономные некоммерческие организации (АНО), особенно в регионах. Они часто работают с государственными инициативами и образовательными фондами. Также популярны проекты в области развития предпринимательства и экспорта. ООО занимаются как краткосрочными образовательными проектами, так и корпоративным обучением. Часть таких организаций работает на субподряде у более крупных структур.

Для изучения активности граждан в обучении предпринимательским компетенциям была разработана модель, учитывающая влияние общей инвестиционной привлекательности региона, специфику спроса на конкретные предпринимательские компетенции (различные тематики обучения) в нем и активность организаторов обучения.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Мы поддерживаем это исследование с 2019 г., понимая, что предпринимательство как вид деятельности требует специальных знаний. Сравнение результатов исследования в 2023 и 2022 гг. продемонстрировало существенный рост индекса ПОА в регионах, где были внедрены целевые образовательные инициативы. В некоторых субъектах России с расширенным доступом самозанятых к обучению был отмечен всплеск предпринимательской активности. Очевидно, что предприниматели напрямую заинтересованы в профильном обучении, поскольку это позитивно отражается на показателях их бизнеса, а значит и на экономическом развитии региона в целом».