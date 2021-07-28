Tele2 перезапустила инвестиционный портал

Tele2, российский оператор мобильной связи, перезапустил инвестиционный портал и расширил линейку персональных предложений для частных инвесторов. Финансовая платформа Tele2 позволяет повысить свой доход новым игрокам фондового рынка. Клиенты могут получить 5% кешбэка с покупки инвестиционного продукта.

Растущая финансовая грамотность населения на фоне снижения ставок по депозитам в 2021 г. способствовала росту инвестиционного рынка. В ответ на запрос аудитории Tele2 обновила инвестиционный портал, предоставив частным инвесторам возможность получить дополнительный доход с выхода на фондовый рынок.

Функциональность новой платформы расширилась за счет интеграции системы кешбэка. Теперь у инвесторов есть возможность открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет, приобрести инвестиционный продукт и вернуть 5% от объема финансовых вложений. Чтобы начать инвестировать, достаточно перейти на портал и оставить заявку. Процесс от заполнения заявки до первой сделки занимает не более 5 минут. Воспользоваться инструментами сервиса может любой желающий – для этого не обязательно быть клиентом оператора. При этом абонентам Tele2 дополнительно будут зачислены 500 руб. на лицевой счет мобильного телефона.

По итогам первого полугодия 2021 г. самыми активными частными инвесторами стали москвичи – доля посетителей портала, проживающих в столице, составила 20% от общего числа пользователей. На втором месте оказались челябинцы (10%), третью строчку с отрывом в 1 п. п. заняли петербуржцы. При этом во всех регионах чаще других сервисом интересовались клиенты в возрасте от 25 до 44 лет – на них пришлось 63% от общего трафика и 61% от числа заявок на открытие счетов. Анализируя инвесторов разных полов, Tele2 зафиксировала большую активность в пользовании инвестиционными инструментами среди мужчин (60%) – этот показатель актуален как в разрезе трафика, так и в числе оставленных заявок.

Ускоренные темпы цифровизации сегодня стимулируют спрос на инвестиционные продукты и биржевые инструменты, что подтверждает анализ источников трафика на сервис. Безоговорочным лидером стал такой популярный медиаформат как Stories. При этом короткие публикации пользователи просматривали не в соцсетях, а в мобильном приложении «Мой Tele2». Около 82% пользователей финансового портала перешли на него именно из приложения, получив практическую информацию в ленте.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2, сказал: «Развивая финансовые сервисы на фоне стремительно растущего рынка, мы в первую очередь фокусируемся на персонализации клиентского опыта. Дистанционным входом на фондовый рынок сложно удивить – в пару кликов клиент может управлять инвестиционным портфелем из любой точки мира. Но нам важно предоставить клиенту возможность комфортного пользования инвестиционном продуктом на протяжении всего финансового пути. Так, интеграция индивидуальных предложений в платформу позволяет инвестору получить доход вне зависимости от категории рисков».