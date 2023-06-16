НСПК и АТОЛ заключили соглашение о сотрудничестве

НСПК и АТОЛ объявили на Петербургском международном экономическом форуме о заключении соглашения о сотрудничестве. Совместная работа компаний будет направлена на развитие безналичных платежей, включая сервисы СБП на кассовом и терминальном оборудовании АТОЛ, а также в интернет-пространстве.

Соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор НСПК (операционный платёжный и клиринговый центр Системы быстрых платежей) Владимир Комлев и CEO АТОЛ Роман Володин. Документ также предусматривает совместную работу сторон, направленную на повышение финансовой грамотности среди различных категорий клиентов, использующих Систему быстрых платежей.

Владимир Комлев, генеральный директор НСПК (ОПКЦ СБП), сказал: «Мы продолжаем совершенствовать не только способы безналичной оплаты, но и клиентский путь, чтобы сделать его максимально простым. Уверены, что объединение технологий НСПК и экспертизы коллег из АТОЛ в сфере эквайринга позволит сделать внедрение оплаты с помощью СБП и других наших платёжных сервисов быстрым и удобным для бизнеса, а быстрые и безопасные сценарии оплаты будут востребованными у клиентов».

Роман Володин, CEO АТОЛ, сказал: «Сложно недооценить значение безналичных платежей для сферы торговли и услуг. Сотрудничество АТОЛ и НСПК даст владельцам торговых точек возможность принимать оплату любым удобным для покупателей способом, а конечным пользователям — универсальный инструмент, совмещающий в себе удобство и безопасность, а также доступ к получению различных выгод от продуктов FinTech — рассрочек, кэшбэков и других сервисов».

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В планах совместной работы компаний — развитие и продвижение новых продуктов и сервисов, реализация информационных кампаний, направленных на продвижение бесконтактной и безналичной оплаты с помощью сервисов СБП.