Сбербанк мощно обновил приложение для Android. Владельцам iPhone обновление недоступно

Сбербанк выпустил новую версию приложения «Сбербанк онлайн», получившую массу нововведений. Переработаны главный экран и меню платежей, появилась вкладка «Накопления», где собраны данные обо всех финансах пользователя. Обновление доступно только пользователям Android – на iPhone оно в ближайшем будущем не выйдет из-за ограничений Apple.

Избирательный апдейт

Сбербанк сообщил CNews о выпуске новой версии мобильного приложения «Сбербанк онлайн», Обновленная утилита получила переработанный интерфейс. Изменения затронули основные экраны приложения.

Пользователь увидит новые функции «Сбербанк онлайн» сразу после ввода PIN-кода. Разработчики пересобрали главный экран – теперь это в первую очередь быстрое меню переводов денег на карты других клиентов Сбербанка.

Обновление приложения «Сбербанк онлайн» доступно исключительно пользователям ОС Android. По словам представителей Сбербанка, апдейт доступен пока не всем клиентам. Большая их часть уже может установить новую версию, оставшимся такая возможность будет предоставлена позже.

Основные изменения

На вопрос CNews, когда именно обновленная версия «Сбербанк онлайн» будет доступна всем владельцам Android-смартфонов, представители банка не ответили. Редакция CNews выяснила, что опробовать новые функции утилиты можно, не дожидаясь, пока в ней появится сообщение о доступности новой версии. Дистрибутив приложения к моменту публикации материала был доступен для скачивания с официального сайта Сбербанка.

Что изменилось

Главный экран приложения теперь содержит меню «Диалоги», В нем отображаются клиенты, которым владелец профиля чаще всего отправляет деньги. «В чате сохраняется вся история финансовых отношений с человеком – это позволяет быстро найти нужный перевод, не обращаясь к общей истории всех операций по карте», – заявили CNews представители Сбербанка.

Стартовый экран приложения

После ввода PIN-кода пользователь увидит не только новый главный экран, но и перетасованные иконки на нижней навигационной панели. Пиктограмма «Платежи» сместилась вправо, а вместо нее теперь иконка «Накопления».

Это еще одно нововведение в приложении «Сбербанк онлайн», отсутствовавшее в предыдущих версиях. Экран «Накопления» содержит информацию обо всех сбережениях пользователя, включая депозитные и инвестиционные продукты банка.

Новая вкладка «Накопления»

По словам представителей Сбербанка, решение о создании нового экрана и размещению ссылки на него на навигационной панели было принято специально. Сделано это для того, чтобы клиенты банка могли быстро получить информацию о своей «финансовой подушке», что особенно актуально в периоды экономической нестабильности в стране.

В дополнение к перечисленному разработчики пересобрали и экран «Платежи». Он упрощен до одного поля ввода, в который нужно ввести нужный реквизит для перевода.

Усовершенствованный раздел «Платежи»

Это может быть номер телефона, карты или счета. После ввода приложение предложит нужный сервис для перевода денег, к примеру, «Систему быстрых платежей».

Финансовая грамотность

Обновленное приложение Сбербанка получило дополнительный раздел «Научиться и попробовать», призванный повысить уровень финансовой грамотности россиян. К моменту выхода материала он содержал два обучающих курса – «Как откладывать деньги» и «Как сберечь деньги в период неопределенности».

Первый курс представляет собой инструкцию из нескольких шагов по использованию встроенных в «Сбербанк онлайн» инструментов накопления и рассказывает о преимуществах откладывания части дохода. Второй повествует о существующих финансовых инструментах, используемых для сбережения своих денег от инфляции и обесценивания.

Нововведения не для всех

Обновленное приложение «Сбербанк онлайн» на 12 июля 2022 г. было доступно исключительно владельцам смартфонов на базе ОС Android. Скачать его можно с сайта банка и российских магазинов приложений.

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В каталоге Google Play приложение отсутствует ввиду антироссийских санкций, но в случае Android это не помеха. В более сложной ситуации оказались клиенты Сбербанка, пользующиеся смартфонами iPhone.

Apple, как и Google, тоже поддержала санкции, ушла из России и удалила утилиты крупнейших российских банков из своего магазина App Store. Установить приложение из сторонних источников на iPhone нельзя ввиду ограничений экосистемы Apple.

Единственный вариант в данном случае – это веб-версия приложения. Таковая у «Сбербанк онлайн» имеется, но неизвестно, когда она получит все нововведения. На этот вопрос редакции CNews представители Сбербанка не ответили.