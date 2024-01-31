МТС объявляет о новом назначении в руководстве филиала компании в Свердловской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о назначении на должность директора по продажам на массовом рынке филиала компании в Свердловской области Дениса Яненко.

В круг обязанностей Дениса Яненко войдут организация новых каналов, развитие и поддержка продаж продуктов, услуг и сервисов экосистемы на массовом рынке в сегменте мобильного и фиксированного бизнеса.

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«Телекоммуникационный рынок Среднего Урала отличается одним из самых высоких в стране уровнем конкуренции и требовательностью абонентов к качеству услуг. Мы рассчитываем, что многолетний опыт работы Дениса в сфере телекома позволит МТС и далее успешно развиваться в ключевом для нас регионе. В числе задач, поставленных перед новым руководителем, обучение подчинённых ему сотрудников высоким стандартам клиентоориентированности», — сказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Денис Яненко родился в 1986 г. Он окончил торгово-экономический факультет Уральского государственного экономического университета. С 2011 г. Денис работает в телеком-компаниях, начав с рядового менеджера и дойдя в своей карьере до руководства альтернативными продажами макрорегиона. Имеет десятилетний управленческий стаж, опыт участия в разработках и внедрения новых продуктов и, внушающий уважение, бэкграунд в области качественного и количественного увеличения продаж. Денис Яненко воспитывает двух сыновей. Свободное время посвящает велопрогулкам с семьей. Любит готовить, особенно – на природе.