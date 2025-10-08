Разделы

Сигурд-Айти Sigurd-Mind IP contact-center


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 СОГАЗ завершил импортозамещение контакт-центра и перешел на российскую платформу Sigurd-Mind 1
28.11.2023 SIGURD IT об опыте внедрения комплексного решения собственной разработки для автоматизации контактных центров 1
13.12.2022 Sigurd-IT и CraftTalk создали объединенное импортонезависимое решение для контакт-центров 2
04.04.2022 «АМТ-груп» расширяет сотрудничество с разработчиками коммуникационных решений 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Сигурд-Айти и организации, системы, технологии, персоны:

Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 3
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 96 2
CraftTalk - Крафт-Толк 62 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 291 1
Naumen - Наумен 673 1
Сател 158 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 105 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 461 1
TrueConf - ТруКонф 419 1
AMT Group - АМТ-Груп 402 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12644 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4216 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3259 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8408 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22370 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2310 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1167 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5427 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 426 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14516 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11366 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2796 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3539 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 262 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1322 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 703 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 948 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 944 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 385 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8128 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31516 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1155 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25308 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8723 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5227 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 184 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1120 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4496 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16936 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12171 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11182 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12798 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Протей imSwitch 3 1
CraftTalk KMS 7 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1504 1
AMT Group - AMT Campaign Manager 4 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 164 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 76 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 163 1
ТелеСвязь FLAT SoftSwitch 7 1
AMT Group - AMT IP Forum 14 1
МТС Автосекретарь 67 1
Агат РТ - Агат CU IP УПАТС 11 1
Потишний Роман 11 2
Прокофьев Константин 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45203 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9912 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50573 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 176 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9451 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 763 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14794 1
