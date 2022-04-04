«АМТ-груп» объявила о расширении сотрудничества с отечественными разработчиками коммуникационных решений

«АМТ-груп» объявила о заключении ряда партнерских соглашений с производителями оборудования и разработчиками сервисов в области коммуникаций.

Для построения систем корпоративной связи «АМТ-груп» будет применять решения, построенные на коммутационных платформах imSwitch, PBX от «НТЦ Протей», РТУ от «Сател», «Агат CU» от «Агат-РТ», Flat Softswitch от «Телесвязи». Основными их модулями являются ядро системы, оборудование доступа к ТфОП (голосовые шлюзы и пограничные контроллеры сессий), различное абонентское оборудование (IP-телефоны и программные коммуникаторы), серверы телефонных приложений (автосекретарь, голосовая почта, обмен мгновенными сообщениями и статусом присутствия, система записи телефонных разговоров).

Решения для видеоконференцсвязи, обеспечивающие одновременно двустороннюю передачу, обработку, преобразование и представление видеоинформации на расстоянии в режиме реального времени с помощью аппаратно-программных средств, представлены теперь в портфеле «АМТ-груп» такими отечественными производителями, как Vinteo, IVA Technologies, Trueconf и Mind.

Корпоративные мессенджеры Dialog от компании «Диалог» и система веб-конференций Webinar от компании «Вебинар технологии» призваны ускорить и функционально обогатить процессы взаимодействия между сотрудниками, а также между компаниями и их клиентами и партнерами.

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В качестве платформ контактных центров в своих проектах «АМТ-груп» планирует использовать решения Sigurd-Mind от компании Sigurd-IT и Naumen Contact Center от компании Naumen. Решения партнеров обеспечивают обработку голосовых и неголосовых обращений через дистанционные каналы обслуживания как с участием операторов, так и в автоматическом режиме.

Также в портфеле «АМТ-груп» присутствует ряд собственных специализированных коммуникационных решений, сфокусированных на потребностях российских заказчиков. В их числе такие как IP Forum (система для проведения селекторных совещаний и организации диспетчерских пультов в корпоративных сетях связи, построенных на основе IP-телефонии) и «AMT Campaign Manager» (система управления для проведения эффективных кампаний и централизованного управления процессом исходящего обзвона в режиме реального времени).