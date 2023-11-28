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SIGURD-IT об опыте внедрения комплексных решений собственной разработки для автоматизации контактных центров

В эпоху активного импортозамещения, большое количество компаний, использовавших ранее в своей работе импортное оборудование и ПО, озадачились переходом на отечественного производителя. В настоящее время на российском рынке контактных центров (КЦ) практически нет компаний, являющихся 100%-ыми разработчиками продуктов, которые они представляют.

«Предпосылки к созданию единого разработчика для всех информационных систем (ИС) на данный есть, но практическая сторона процесса отчетливо показывает всем нам, что изобретать велосипед заново — занятие дорогое и чаще всего бессмысленное, куда лучше для его сборки использовать готовые и качественные детали, проверенные временем. В разработку ассортимента продуктов SIGURD-IT вложен 20-летний практический опыт работы всей нашей команды ИТ-специалистов, который сегодня удовлетворяет любые потребности заказчиков, посредством индивидуально подобранного решения из продуктов собственной разработки. Помимо КЦ SIGURD-MIND, отнесенного к классу «ИС для решения специфических отраслевых задач» и внесенного в единый реестр Минкомсвязи, компания предлагает широкий ассортимент продуктов, в любой момент готовых к интеграции: телефония, модуль собственной разработки — SBC, Softswitch, система исходящего обзвона, службы сервиса и автоматизации — Quality Management System и IVR, речевая аналитика, WFM, скриптинг, База знаний, а также голосовые и тестовые боты. На сегодняшний день мы смело можем заявить, что готовы к организации абсолютно любого КЦ для любого потребителя, который ранее работал на западном оборудовании и ПО», — отмечает генеральный директор компании SIGURD-IT Роман Потишний.

5 декабря в Москве интернет-портал CNews проводит конференцию «Современные контактные центры - 2023». SIGURD-IT, являясь партнером выставки мероприятия, примет в нем активное участие, а Роман выступит в роли одного из спикеров и представит гостям доклад на тему «Опыт внедрения комплексного решения для автоматизации КЦ на базе отечественных разработок».

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Безопасность

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