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Носова Наталья


20.03.2025 Роспатент впервые передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю 1
28.10.2024 Бренд Ericsson в России начали отбирать у знаменитого производителя телекоммуникационного «железа» 1
31.08.2010 IP-телефония десантируется в СМБ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Носова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Sipnet - Сипнет 79 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 36 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 112 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 58 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 464 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11819 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20848 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24704 2
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 112 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 179 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 294 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4137 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3520 1
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 107 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 538 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2783 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 171 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11297 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10223 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6476 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5105 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8235 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28159 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8383 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1088 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13998 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7196 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8173 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2550 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28063 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 997 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9419 1
МТС Автосекретарь 67 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 96 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1098 1
Токарева Мария 10 1
Ericsson Lars Magnus - Эрикссон Ларс Магнус 4 1
Гулиев Эльдар 2 1
Агафонова Мария 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 113 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1678 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17567 1
Финляндия - Финляндская Республика 3615 1
Швеция - Королевство 3633 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14244 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1408 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1812 1
Украина 7643 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6220 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11037 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4716 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1277 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2289 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1642 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 546 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 687 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6982 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3250 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7696 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48560 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3569 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11068 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4711 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 351 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6463 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14639 1
Bloomberg 1303 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1912 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 988 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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