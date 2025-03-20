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Носова Наталья
Носова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Sipnet - Сипнет 79 1
|Русклимат ТПХ - Мастер Дата 36 1
|Ericsson Russia - Эрикссон Россия 112 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
|Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
|МТС Автосекретарь 67 1
|Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
|Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 96 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1098 1
|Токарева Мария 10 1
|Ericsson Lars Magnus - Эрикссон Ларс Магнус 4 1
|Гулиев Эльдар 2 1
|Агафонова Мария 2 1
|Bloomberg 1303 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1912 1
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