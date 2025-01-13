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Гулиев Эльдар



13.01.2025 У «М.Видео-Эльдорадо» отбирают товарный знак 1
28.10.2024 Бренд Ericsson в России начали отбирать у знаменитого производителя телекоммуникационного «железа» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гулиев Эльдар и организации, системы, технологии, персоны:

Русклимат ТПХ - Мастер Дата 29 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 111 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2368 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 56 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3438 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10135 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20691 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24524 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2705 1
Оповещение и уведомление - Notification 4642 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27913 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 12 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 226 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1063 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 94 1
Токарева Мария 10 1
Носова Наталья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 113 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 1
Швеция - Королевство 3622 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 1
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Россия - УФО - Челябинская область 1218 1
Финляндия - Финляндская Республика 3606 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10976 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 107 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1183 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2261 1
Трейд-ин - Trade-in 177 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6718 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 349 1
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Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 535 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 670 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6155 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6967 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7528 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4894 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5543 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1878 2
Bloomberg 1295 1
Ведомости 1013 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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