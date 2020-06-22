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HP начала российские продажи новых МФУ для дома HP Inc. представила в России новые струйные МФУ для дома – HP DeskJet Ink Advantage 5275/5075 и HP DeskJet Ink Advantage 3788. Новинки обладают в

HP начала продажи МФУ HP DeskJet Ink Advantage 3788 в России. Цена, фото HP объявила о начале российских продаж сверхкомпактного МФУ HP DeskJet Ink Advantage 3788 для домашнего использования. Новинка появится эксклюзивно в сет

МФУ без дефицита чернил Новые МФУ HP DeskJet GT 5820 и HP DeskJet GT 5810 используют в своей конструкции инновационный р

HP представила устройства DeskJet GT с системой непрерывной подачи чернил. Фото HP представила новые МФУ HP DeskJet GT 5820 и HP DeskJet GT 5810, предназначенные для домашних пользователей, а

HP представила новые устройства серии DeskJet 3700 All-in-One Компания HP Inc. представила устройства нового поколения серии DeskJet 3700 All-in-One (AiO). Новинки станут оптимальным выбором для тех, кто много времени

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Мастера "комбо": два новых печатающих устройства HP и экономичная упаковка картриджей Компания HP представила в России новый принтер HP Deskjet Ink Advantage 2020hc и МФУ HP Deskjet Ink Advantage 2520hc из линейки произ

НР представила новые модели принтеров Deskjet All-in-One Компания НР объявила о появлении двух новых принтеров All-in-One в линейке устройств HP Deskjet – моделей HP Deskjet F2480 и HP Deskjet F4580. Новые устройства отли

НР представила новые экологичные принтеры HP Deskjet Компания НР запустила первую серию принтеров HP Deskjet, изготовленных из переработанных материалов. Эти принтеры поступят на рынки Европы

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Как правильно выбрать принтер для дома жет далеко не каждый. Наверное, самым подходящим универсальным струйным принтером для дома является HP DeskJet 3745. Он занимает немного места. Лоток для чистой бумаги объединен с лотком для вы

HP DeskJet 6843 – Wi-Fi струйнику не помеха елых документов большого объема. Максимальное разрешение, как и у большинства современных принтеров HP DeskJet, составляет 4800х1200 точек на дюйм. В комплектацию DeskJet 6843 входит насадка дл

HP DeskJet 3745 – самый домашний принтер смотреть. Возможно, дизайнеры HP руководствовались именно вышеизложенными соображениями, проектируя DeskJet 3745. Его корпус не обременен никакими клавишами, кроме кнопки включения, а в целом в

HP DeskJet 6543 - принтер начальника Компактная игрушка офисных работников Блестящий стильный корпус HP DeskJet 6543 станет достойным дополнением парка оргтехники в вашем офисе, пусть он и позиц

HP DeskJet 5743 – альтернатива лазерной печати Соответствуют ли реальности заявления производителей, мы проверили на практике. Дизайн принтера НР DeskJet 5743 строгий, но приятный для глаз. Он легко впишется как в домашнюю, так и в офисную

HP готовит к выпуску 1 сканер и 2 принтера ния HP сообщила о скором выходе на российский рынок своих новых моделей: цветных струйных принтеров Deskjet 6543 и Deskjet 5743, а также сканера Scanjet 3770. Принтер Deskjet 6543

HP DeskJet 5150: начальный курс струйной печати По сути своей, HP DeskJet 5150 является младшей моделью в указанном ряду струйных принтеров (их индексы начи

Deskjet 450wbt - принтер для путешественников от HP Сегодня, 22 октября, компания HP представила новый цветной портативный принтер HP Deskjet 450 wbt. Принтер HP Deskjet 450wbt оснащен ПЗУ 4 MБ и ОЗУ 16 MБ и возможнос

HP уверен в будущем мобильной печати о сих пор очень сложно. В компании HP решили с этим бороться и выпустили линейку струйных принтеров HP DeskJet 450. Они обладают широким набором интерфейсов, а также длительным временем работы

HP выпустил новые продукты для цветной печати для цветной печати. HP представил принтеры серий HP Color LaserJet 9500, HP Business Inkjet 1100 и HP Deskjet 9600. Принтеры серии HP Color LaserJet 9500 дают возможность компаниям своими си

HP представил четыре новых принтера DeskJet ее пополнение своей линейки недорогих и удобных в работе струйных принтеров: она расширена моделями HP Deskjet 3550, 3650, 5150 и 5652. Цветной струйный принтер HP Deskjet 3550 обладае

НР ориентируется на Россию и Нигерию ры HP LaserJet 2300 начинается от €649, и доходит до €1449 за модель с максимальной комплектацией. HP DeskJet 1180с Также был официально представлен еще один струйный принтер. Модель HP Des

Новая Bluetooth-карта для мобильного принтера оводной связи Bluetooth, смогут получать оперативный доступ к новой модели принтера Hewlett-Packard Deskjet 450. Такая возможность реализуется при помощи карты Anycom Bluetooth CF-2001, которая

Hewlett Packard представила 3 новых струйных принтера аспознаванием качества бумаги и беспроводным приемом данных по инфракрасному каналу. Новые принтеры HP DeskJet 990Cse/Cxi ($3991), HP PhotoSmart 1218/xi ($4991) и HP PhotoSmart 1215 ($3991) пре

Компания Hewlett-Packard представила сразу три струйных принтера в категории до $300 Компания Hewlett-Packard представила сразу три струйных принтера в категории до $300. Это DeskJet 952C ($299), DeskJet 932C ($199), которые уже поступили в продажу и DeskJet 842C ($14

В России начались продажи нового принтера HP DeskJet 970 Cxi российский производитель и продавец вычислительной техники, объявляет начале продаж нового принтера HP DeskJet 970 Cxi. Это не просто очередная модель в старом семействе, он реально открывает н

HP представляет новые струйные принтеры, способные выполнять aвтоматическую высокоскоростную двустороннюю печать с фоторгафическим качеством ckard официально объявила о выведении на рынок трёх струйных принтеров нового поколения. Принтер HP DeskJet 970Cxi профессиональной серии и принтеры НР РhotoSmart P1000/P1100 отличаются сочетан

Hewlett-Packard анонсировала выпуск принтера с возможностью фотографического качества печати HP DeskJet 610C за $99 нсировала выпуск нового цветного струйного принтера с возможностью фотографического качества печати HP DeskJet 610C за $99. Благодаря системе подбора цветов HP ColorSmart II, новый принтер печа

Hewlett-Packard выпустила новые струйные принтеры DeskJet 810C/812C, 612C и 610CL Компания Hewlett-Packard представила новые модели струйных принтеров HP DeskJet 810C/812C, 612C и 610CL. Они относятся к классу дешевых устройств, обеспечивающих фот

Hewlett-Packard представила новый принтер HP DeskJet 880C для дома и малого бизнеса Компания Hewlett-Packard представила новый принтер HP DeskJet 880C для домашнего использования и малого бизнеса. Он поддерживает основные операцион

Hewlett-Packard анонсировала DeskJet 880C/882C Компания Hewlett-Packard анонсировала на прошлой неделе принтер DeskJet 880C/882C, предназначенный для домашнего пользования, офисов и малых предприятий. Его скорость составляет до 8 страниц в минуту при черно-белой и 5 страниц в минуту при цветной печати.

В начале будущего года появится новый принтер для домашнего рынка е следующего года на российском рынке появится новый принтер Hewlett Packard для домашнего рынка -- НР DeskJet 695C, который призван заменить достаточно популярную модель DeskJet 690C. Скорость