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HP DeskJet

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22.06.2020 HP представила новые МФУ HP DeskJet Plus Ink Advantage

HP Inc. представила новые устройства печати для домашнего использования: серии Deskjet 2300, Deskjet 2700, Deskjet Plus 4100, DeskJet Plus Ink Advantage 6000 и DeskJet Plus
08.12.2017 HP начала российские продажи новых МФУ для дома

HP Inc. представила в России новые струйные МФУ для дома – HP DeskJet Ink Advantage 5275/5075 и HP DeskJet Ink Advantage 3788. Новинки обладают в
22.11.2017 HP начала продажи МФУ HP DeskJet Ink Advantage 3788 в России. Цена, фото

HP объявила о начале российских продаж сверхкомпактного МФУ HP DeskJet Ink Advantage 3788 для домашнего использования. Новинка появится эксклюзивно в сет
01.12.2016 МФУ без дефицита чернил

Новые МФУ HP DeskJet GT 5820 и HP DeskJet GT 5810 используют в своей конструкции инновационный р
30.11.2016 HP представила устройства DeskJet GT с системой непрерывной подачи чернил. Фото

HP представила новые МФУ HP DeskJet GT 5820 и HP DeskJet GT 5810, предназначенные для домашних пользователей, а
06.06.2016 HP представила новые устройства серии DeskJet 3700 All-in-One

Компания HP Inc. представила устройства нового поколения серии DeskJet 3700 All-in-One (AiO). Новинки станут оптимальным выбором для тех, кто много времени

01.10.2015 HP выпустила новые принтеры и МФУ DeskJet Ink Advantage

вить и подключить к домашней сети Wi-Fi с помощью мобильного устройства, без использования ПК. Так, HP DeskJet Ink Advantage 3835 All-in-One с автоподатчиком позволит пользователям грамотно рас
20.06.2014 Мастера "комбо": два новых печатающих устройства HP и экономичная упаковка картриджей

Компания HP представила в России новый принтер HP Deskjet Ink Advantage 2020hc и МФУ HP Deskjet Ink Advantage 2520hc из линейки произ
06.10.2009 НР представила новые модели принтеров Deskjet All-in-One

Компания НР объявила о появлении двух новых принтеров All-in-One в линейке устройств HP Deskjet – моделей HP Deskjet F2480 и HP Deskjet F4580. Новые устройства отли
10.06.2009 НР представила новые экологичные принтеры HP Deskjet

Компания НР запустила первую серию принтеров HP Deskjet, изготовленных из переработанных материалов. Эти принтеры поступят на рынки Европы
05.09.2007 НР представила ряд цифровых новинок

афии 10х15 см займет 26 секунд. Рекомендованная розничная цена D5163 - от 3 790 руб. Новые принтеры HP Deskjet D1460, D2460 и D4263 удобны для печати повседневных документов, страниц из интерне
22.03.2006 Как правильно выбрать принтер для дома

жет далеко не каждый. Наверное, самым подходящим универсальным струйным принтером для дома является HP DeskJet 3745. Он занимает немного места. Лоток для чистой бумаги объединен с лотком для вы
30.11.2004 HP DeskJet 6843 – Wi-Fi струйнику не помеха

елых документов большого объема. Максимальное разрешение, как и у большинства современных принтеров HP DeskJet, составляет 4800х1200 точек на дюйм. В комплектацию DeskJet 6843 входит насадка дл
24.11.2004 HP DeskJet 3745 – самый домашний принтер

смотреть. Возможно, дизайнеры HP руководствовались именно вышеизложенными соображениями, проектируя DeskJet 3745. Его корпус не обременен никакими клавишами, кроме кнопки включения, а в целом в
15.11.2004 HP DeskJet 6543 - принтер начальника

Компактная игрушка офисных работников Блестящий стильный корпус HP DeskJet 6543 станет достойным дополнением парка оргтехники в вашем офисе, пусть он и позиц
15.10.2004 HP DeskJet 5743 – альтернатива лазерной печати

Соответствуют ли реальности заявления производителей, мы проверили на практике. Дизайн принтера НР DeskJet 5743 строгий, но приятный для глаз. Он легко впишется как в домашнюю, так и в офисную
20.08.2004 HP готовит к выпуску 1 сканер и 2 принтера

ния HP сообщила о скором выходе на российский рынок своих новых моделей: цветных струйных принтеров Deskjet 6543 и Deskjet 5743, а также сканера Scanjet 3770. Принтер Deskjet 6543
14.05.2004 HP DeskJet 5150: начальный курс струйной печати

По сути своей, HP DeskJet 5150 является младшей моделью в указанном ряду струйных принтеров (их индексы начи
22.10.2003 Deskjet 450wbt - принтер для путешественников от HP

 Сегодня, 22 октября, компания HP представила новый цветной портативный принтер HP Deskjet 450 wbt. Принтер HP Deskjet 450wbt оснащен ПЗУ 4 MБ и ОЗУ 16 MБ и возможнос
16.10.2003 HP уверен в будущем мобильной печати

о сих пор очень сложно. В компании HP решили с этим бороться и выпустили линейку струйных принтеров HP DeskJet 450. Они обладают широким набором интерфейсов, а также длительным временем работы

02.09.2003 HP выпустил новые продукты для цветной печати

для цветной печати. HP представил принтеры серий HP Color LaserJet 9500, HP Business Inkjet 1100 и HP Deskjet 9600.   Принтеры серии HP Color LaserJet 9500 дают возможность компаниям своими си
02.07.2003 HP представил четыре новых принтера DeskJet

ее пополнение своей линейки недорогих и удобных в работе струйных принтеров: она расширена моделями HP Deskjet 3550, 3650, 5150 и 5652.   Цветной струйный принтер HP Deskjet 3550 обладае
27.03.2003 НР ориентируется на Россию и Нигерию

ры HP LaserJet 2300 начинается от €649, и доходит до €1449 за модель с максимальной комплектацией.  HP DeskJet 1180с Также был официально представлен еще один струйный принтер. Модель HP Des
15.10.2002 Новая Bluetooth-карта для мобильного принтера

оводной связи Bluetooth, смогут получать оперативный доступ к новой модели принтера Hewlett-Packard Deskjet 450. Такая возможность реализуется при помощи карты Anycom Bluetooth CF-2001, которая
06.09.2000 Hewlett Packard представила 3 новых струйных принтера

аспознаванием качества бумаги и беспроводным приемом данных по инфракрасному каналу. Новые принтеры HP DeskJet 990Cse/Cxi ($3991), HP PhotoSmart 1218/xi ($4991) и HP PhotoSmart 1215 ($3991) пре
02.02.2000 Компания Hewlett-Packard представила сразу три струйных принтера в категории до $300

Компания Hewlett-Packard представила сразу три струйных принтера в категории до $300. Это DeskJet 952C ($299), DeskJet 932C ($199), которые уже поступили в продажу и DeskJet 842C ($14
12.10.1999 В России начались продажи нового принтера HP DeskJet 970 Cxi

российский производитель и продавец вычислительной техники, объявляет начале продаж нового принтера HP DeskJet 970 Cxi. Это не просто очередная модель в старом семействе, он реально открывает н
01.09.1999 HP представляет новые струйные принтеры, способные выполнять aвтоматическую высокоскоростную двустороннюю печать с фоторгафическим качеством

ckard официально объявила о выведении на рынок трёх струйных принтеров нового поколения. Принтер HP DeskJet 970Cxi профессиональной серии и принтеры НР РhotoSmart P1000/P1100 отличаются сочетан
28.06.1999 Hewlett-Packard анонсировала выпуск принтера с возможностью фотографического качества печати HP DeskJet 610C за $99

нсировала выпуск нового цветного струйного принтера с возможностью фотографического качества печати HP DeskJet 610C за $99. Благодаря системе подбора цветов HP ColorSmart II, новый принтер печа
03.06.1999 Hewlett-Packard выпустила новые струйные принтеры DeskJet 810C/812C, 612C и 610CL

Компания Hewlett-Packard представила новые модели струйных принтеров HP DeskJet 810C/812C, 612C и 610CL. Они относятся к классу дешевых устройств, обеспечивающих фот
02.02.1999 Hewlett-Packard представила новый принтер HP DeskJet 880C для дома и малого бизнеса

Компания Hewlett-Packard представила новый принтер HP DeskJet 880C для домашнего использования и малого бизнеса. Он поддерживает основные операцион
11.01.1999 Hewlett-Packard анонсировала DeskJet 880C/882C

Компания Hewlett-Packard анонсировала на прошлой неделе принтер DeskJet 880C/882C, предназначенный для домашнего пользования, офисов и малых предприятий. Его скорость составляет до 8 страниц в минуту при черно-белой и 5 страниц в минуту при цветной печати.

15.12.1998 В начале будущего года появится новый принтер для домашнего рынка

е следующего года на российском рынке появится новый принтер Hewlett Packard для домашнего рынка -- НР DeskJet 695C, который призван заменить достаточно популярную модель DeskJet 690C. Скорость
08.12.1998 Hewlett-Packard получила награды от 13 ведущих мировых журналов

устройство HP OfficeJet Pro 1175 Cse и принтер НР 2100С включены в WinList ноября журналом WINDOWS. Принтер HP DeskJet 895Cse награду "Выбор редактора" от PC Magazine в его ежегодном выпуске Pr

Публикаций - 67, упоминаний - 176

HP DeskJet и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5885 50
HP - Hewlett-Packard 3662 26
Canon 1441 11
Seiko Epson Corporation 909 9
Apple Inc 13171 5
Samsung Electronics 11074 4
Microsoft Corporation 25785 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Xerox - Lexmark Int 303 4
Brother - Brother Industries - Бразер 216 4
Meta Platforms - Facebook 4622 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 3
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 3
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 3
Intel Corporation 12821 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
ViewSonic 325 2
VAIO 475 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
TI - National Semiconductor 124 2
Инел - Inel - Инел Дата 40 2
HP Consumer Printing 1 1
Cellink 4 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
Toshiba Corporation 2980 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
Sony 6741 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 1
Yahoo! 3726 1
F-Secure 216 1
Digma 252 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
IDT International - Oregon Scientific 26 1
Инел - Эксимер - Эксимер-ДМ 55 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2954 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Walmart - Wal-Mart Stores 406 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2433 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6221 58
Принтер струйный - Inkjet printer 739 40
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 30
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10608 23
Принтер - скорость печати 590 21
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1251 21
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 300 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14778 19
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 16
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4900 16
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3672 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7948 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10754 13
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 12
Оцифровка - Digitization 5198 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16992 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13501 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13070 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26842 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5873 10
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15447 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13262 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28310 8
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26344 7
Монохромное изображение - Monochrome image 642 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6272 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29717 6
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6616 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3768 6
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1085 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5712 6
Контрастность 3044 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11827 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10712 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11547 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10381 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8671 4
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 178 10
HP PhotoSmart 113 10
Seiko Epson Stylus 149 10
HP PhotoREt 27 9
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 9
Microsoft Windows 16906 8
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 8
HP DeskJet Ink Advantage - МФУ 16 7
Xerox - Lexmark Color Jetprinter - Lexmark Photo All-in-one 28 6
HP OfficeJet МФУ 65 6
HP Neverstop Laser MFP - Принтер - МФУ 31 5
HP Smart App 32 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 5
Seiko Epson PictureMate 22 4
Samsung ML - монохромный лазерный принтер 33 4
Google Android 15262 4
Canon SELPHY - фотопринтер 19 4
HP Scanjet 29 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 926 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1752 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2523 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 3
Xerox - Lexmark Optra 15 2
LG Flatron - ЖК-телевизоры 35 2
HP Smart Web Printing 5 2
HP Printbot 2 2
HPE Compaq Jornada Pocket PC 55 2
Casio Cassiopeia Pocket PC 38 2
Toshiba Portege 98 2
Xerox DocuPrint 35 2
HP Social Media Snapshots 2 2
HPE NetServer 42 2
HPE Compaq DeskPro 11 2
Anycom Bluetooth 3 2
HP Ink Tank - МФУ 6 2
HP Instant Share 13 2
Promt Internet Translation Server 29 2
AMD - ATI RAGE - ATI RAGE Mobility 60 2
Адров Дмитрий 34 6
Лаптева Марина 114 5
Хлынин Дмитрий 2 2
Хабаров Александр 4 2
Буров Олег 25 2
Толстиков Андрей 3 1
Колодухин Владислав 1 1
Reavey Mike - Риви Майк 4 1
Nigro Stephen - Нигро Стивен 5 1
Laurie Adam - Лори Адам 6 1
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Иващенко Вячеслав 14 1
Гуцериев Михаил 114 1
Анохин Павел 15 1
Солонин Виталий 90 1
Орлов Сергей 29 1
Елисеев Александр 7 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 166478 22
Европа 24976 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47657 3
Япония 13810 3
Африка - Африканский регион 3644 3
Ближний Восток 3156 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54784 1
Земля - планета Солнечной системы 10874 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19566 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14815 1
Европа Западная 1496 1
Египет - Арабская Республика 1102 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Нигерия - Федеративная Республика 339 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27332 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12324 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5589 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1672 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4534 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6181 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53551 3
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33808 2
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Зоология - наука о животных 2889 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4675 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 335 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2014 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 1
Азартные игры - Лотерея 222 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5735 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6784 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3791 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2485 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21704 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1242 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11698 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16103 1
Английский язык 7037 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18182 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4026 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5627 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3031 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9017 1
Энергетика - Energy - Energetically 5867 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8853 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2111 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
PC Magazine - PCMag 104 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11570 2
Computer Bild 9 1
Forbes - Форбс 1005 1
BleepingComputer - Издание 459 1
Microsoft TechNet 8 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
VNUNet.com 214 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 6
IDC - International Data Corporation 4975 4
Gartner - Гартнер 3659 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3965 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
День знаний - 1 сентября 42 1
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