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HP представила новые МФУ HP DeskJet Plus Ink Advantage

Техника
, Текст: Владимир Бахур

HP Inc. представила новые устройства печати для домашнего использования: серии Deskjet 2300, Deskjet 2700, Deskjet Plus 4100, DeskJet Plus Ink Advantage 6000 и DeskJet Plus Ink Advantage 6400. МФУ разработаны специально для современных семей, которые ведут активный образ жизни, эффективно совмещая работу, учебу и развлечения.

Обновленные модели отличаются дополнительными функциями, оптимизированной процедурой настройки и улучшенным качеством печати благодаря оригинальным картриджам HP с увеличенной емкостью — новые емкие расходные материалы серий 305 и 653.

HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075 и HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 разработаны c учётом потребностей каждого члена семьи и смогут эффективно справиться с любыми задачами. Новые МФУ поддерживают возможности беспроводного подключения и печать со смартфона с помощью удобного приложения HP Smart c функцией мобильного факса. HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 имеет функцию двусторонней печати и оснащен автоматическим податчиком документов (АПД) на 35 листов, что позволяет минимизировать простои в работе.

Ключевые характеристики моделей HP DeskJet Plus Ink Advantage.

Экологичный дизайн. Благодаря эргономичному и стильному дизайну новинки впишутся в любой домашний интерьер и не займут много места. Кроме того, устройства созданы в рамках концепции устойчивого развития – их корпус более чем на 20% состоит из переработанного пластика.

Интеллектуальный интерфейс. Простая и понятная панель управления оснащена настраиваемой подсветкой, которая отображает состояние принтера и автоматически загорается при необходимости, уведомляя о состоянии Wi-Fi подключения.

Широкие возможности подключения. Пользователи могут выбирать наиболее удобный для себя вариант подключения устройства. Помимо стандартного соединения через встроенный USB порт и мобильной печати с помощью приложения HP Smart, можно использовать двухдиапазонный адаптер Wi-Fi с функцией самовосстановления для проверки и устранения сбоев – он обеспечивает увеличенный радиус действия, а также более быстрое и стабильное соединение. Также модели поддерживают технологию Bluetooth 5.0, которая отличается удобной настройкой и позволяет приступить к печати за считанные секунды.

Усовершенствованные расходные материалы. Благодаря инновационным картриджам HP все отпечатки отличаются высокой яркостью и точностью цветопередачи.

Во время вынужденного перехода на удаленный режим работы и учебы пользователи заново открыли для себя преимущества домашних устройств печати. В этот период HP в сотрудничестве с различными образовательными организациями запустила бесплатную онлайн-платформу «Печатайте и играйте», где родители могут найти сотни развивающих материалов для детского творчества и обучения. Теперь платформа дополнена заданиями и играми по категориям: роботы, наука и математика.

«Мы делаем процесс печати в домашних условиях максимально доступным и удобным, – отметил Павел Анохин, генеральный директор компании HP Inc. в России. – Теперь отправить на печать документ, задание или раскраску для ребенка можно с любого устройства и из любой точки мира, где есть сеть интернет».

МФУ HP DeskJet 2320 будет доступно в России в августе 2020 года по цене от 2190 рублей. МФУ HP DeskJet 2710 будет доступно в России в августе 2020 года по цене от 3290 рублей. МФУ HP DeskJet 2720 будет доступно в России в августе 2020 года по цене от 3790 рублей. МФУ HP DeskJet Plus 4120 будет доступно в России в августе 2020 года по цене от 5490 рублей. МФУ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075 будет доступно в России в августе 2020 года по цене от 7390 рублей. МФУ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 будет доступно в России в августе 2020 года по цене от 8790 рублей.

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