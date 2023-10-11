Lamoda запускает новую модель работы с продавцами

Lamoda, онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл, начала тестирование новой кросс-докинг модели для работы с продавцами — Lamoda FBS (Fulfillment by Seller). Теперь бренды могут продавать вещи со своего склада и пользоваться логистикой Lamoda для доставки товара клиенту. Об этом CNews сообщили представители Lamoda.

Новая модель позволяет селлерам увеличивать ассортимент на онлайн-платформе без физической отгрузки на склад Lamoda, тем самым повышая оборачиваемость товара, оперативно выходить на площадку, а также быстрее начинать продавать новинки и лимитированный ассортимент. При этом клиенты Lamoda получают тот же уровень сервиса, что и всегда.

Первым тестовым партнером новой операционной модели стал российский бренд женской и мужской одежды Baon, который начал продавать с собственного склада свыше 300 позиций и отправил первые заказы по новой системе. В октябре 2023 г. планируется подключение новых партнеров в закрытом режиме.

«Одним из важных направлений деятельности мы видим улучшение нашей платформы не только для пользователей, но и для наших партнеров, что включает в себя усовершенствование селлерского опыта, в том числе в части развития и разработки новых операционных моделей, — сказала Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda. — При разработке новой модели сложность заключалась в том, что необходимо было создать не менее сложную, а в части информационных и товарных обменов с продавцом даже более многокомпонентную схему, чем существующая онлайн-платформа».

Ранее Lamoda запустила модель DBS (Delivery by Seller), когда продавец хранит товар у себя на складе и после заказа сам осуществляет его логистику.

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Lamoda появилась в 2011 г. как интернет-магазин. Сейчас это онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл. На ней представлено более 10 млн товаров от 4000 мировых и локальных брендов. В компании работает около 8000 человек, включая сотрудников Центрального офиса Lamoda в Москве, офисов в Минске и Алматы, автоматизированного складского комплекса в подмосковном Быково, собственной службы доставки LM Express, ИТ-хаба и колл-центра в Волгограде. В Lamoda входит ООО «Ламода тех», которая имеет статус аккредитованной ИТ-компании.