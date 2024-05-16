«Ашан» повышает бизнес-показатели e-commerce с помощью GMonit

С целью укрепления позиции «Ашан» на рынке продуктового ритейла и улучшения финансовых показателей в направлении онлайн-торговли компания интегрировала observability платформу GMonit, которая обеспечит бесперебойную работу внутренних и внешних сервисов торговой сети и улучшит пользовательский опыт покупателей. Об этом CNews сообщили представители GMonit.

За 2023 г. общее число онлайн-заказов в сети выросло на 33% по сравнению с 2022 г. В 2024 г. федеральная сеть сфокусировалась на еще более динамичном продвижении направления электронной торговли, развитии своих цифровых сервисов и запуске новых проектов, в том числе для расширения покрытия В2С и В2В-доставки в различных регионах России.

В рамках реализации стратегических целей по повышению надежности и производительности своих и партнерских сервисов ритейлеру потребовалось наладить качественный APM-мониторинг, который поможет обеспечить бесперебойную работу приложений, сократить финансовые потери из-за простоев систем, оптимизировать клиентский путь и исключить возможные риски.

Решить эти задачи и улучшить работоспособность онлайн-сервисов «Ашан» помогает observability платформа GMonit, которая уже прошла пилотные испытания в инфраструктуре ритейлера и сейчас масштабируется.

«Мы регулярно внедряем различные инструменты для оптимизации и повышения эффективности бизнес-процессов, пробуем новые методологии. В планах на этот год – построение data-driven подхода для синергии ИТ и Бизнеса. Совместно с GMonit стремимся выработать оптимальные решения для развития бизнеса, снизить затраты на обслуживание ИТ-систем и увеличить прибыль, предоставляя лучший клиентский опыт», – сказал Максим Строгий, ИТ-директор «Ашан Тех».

Среди ключевых точек роста e-com сервисов ритейлер выделил: дальнейшее развитие сайта и мобильного приложения, программы лояльности, пользовательского опыта, повышение конверсии цифровых ресурсов и налаживание работы внешних сервисов.

«Оценка влияния ИТ-решений на бизнес – комплексный процесс, зачастую требующий много ресурсов и времени. Несмотря на обилие всевозможных инструментов мониторинга, необходимо было исключить ситуации, когда на инциденты быстрее реагируют пользователи, чем средства мониторинга. При этом важно приоритизировать инциденты в случае их возникновения, понимать их масштаб (сколько пользователей затронуто), продолжительность и пр., – отметил Алексей Хабаров, руководитель Центра развития информационных систем «Ашан Тех». – Разрозненные инструменты создают шум алертов, среди которого достаточно сложно отследить влияние инцидента на покупателей, магазины, логистику. Observability платформа GMonit станет для нас инструментом проактивного мониторинга и единым источником достоверной информации».

Интеграция GMonit позволила «Ашан» комплексно оценить влияние ИТ на e-com благодаря кастомизированным дашбордам с понятными бизнес-метриками и определить векторы для оптимизации работы сервисов. Теперь ритейлер может эффективнее анализировать клиентский путь и оперативно вносить коррективы для улучшения пользовательского опыта.

Масштабирование GMonit поможет «Ашан» сократить на 45% уровень критичных инцидентов, снизить объем трудозатрат на их обнаружение, улучшить понимание производительности сервисов и влияния инцидентов на них. С помощью observability платформы ритейлер обеспечит полноценный data-driven подход.

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Fullstack Observability платформа GMonit – полностью российское решение, предназначенное для повышения прозрачности информационных систем для разработчиков и бизнеса. GMonit обеспечивает бесперебойную работу сервисов с помощью комплексного мониторинга производительности приложений, инфраструктуры, пользовательского опыта. Observability платформа включена в реестр отечественного ПО Минцифры, является резидентом «Сколково» и участником ряда объединений: ФСИ, АРПП «Отечественный Софт», SberUnity, «Руссофт».

«Ашан Ритейл Россия» – торговая сеть, которая управляет 231 магазином трех форматов (классические гипермаркеты, гипермаркеты формата «Сити» и супермаркеты), а также онлайн-магазином auchan.ru. Штат компании – порядка 30 тыс. сотрудников. В ассортименте представлены товары более десятка собственных торговых марок (СТМ «Ашан») во всех ценовых сегментах, в том числе мясная продукция СТМ «Каждый день» и «Ашан Красная Птица» собственного мясоперерабатывающего завода в Тамбовской области.