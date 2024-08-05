ЗТЗ перевел SAP-системы для управления финансами и работе с персоналом на поддержку «ЛАБ СП»

Загорский трубный завод (входит в группу компаний «Уральская Сталь») модернизировал SAP FI для управления финансами и SAP HCM для автоматизации процессов по управлению персоналом с помощью программного обеспечения российского разработчика «ЛАБ СП». Проект по локализации был реализован без привлечения дополнительных ресурсов ЗТЗ в очень сжатые сроки.

Компании с начала проекта работали в тесном партнерстве, был согласован детальный план работ с учетом актуальной версии системы ЗТЗ, уровня использования стандартных/типовых решений SAP, объема доработок стандарта. Это дало возможность в короткие сроки адаптировать решение под запросы ЗТЗ. Установка стартового пакета прошла без конфликтов с действующей системой. Важным отличием от классической поддержки SAP стало то, что решения «ЛАБ СП» не требовали доработки со стороны заказчика. Это позволило сократить компании затраты на привлечение партнеров и высвободить часть ИТ-бюджета.

«Сегодня многие компании на российском рынке продолжают использовать системы SAP. Самые чувствительные из них – финансовые и решения для управления персоналом, поскольку их необходимо регулярно дорабатывать с учетом изменений российского законодательства. И здесь перед компаниями встает выбор – дорабатывать решения своими силами или передать эту задачу внешним ИТ-компаниям, – сказал Павел Деверилин, генеральный директор «ЛАБ СП». – Наш технологический подход позволяет адаптировать любую версию SAP-системы заказчика и избежать простоев при установке обновлений. Если раньше процесс локализации был долгим и часто запаздывал, то сегодня мы вносим все необходимые доработки в разы быстрее».

На текущий момент поддержка и обновление системы ЗТЗ осуществляется в рабочем режиме, с соблюдением всех требований SLA и условий договора поддержки. Команда «ЛАБ СП» проводит регулярный мониторинг и анализ законодательных изменений, проактивно ведет работу по подготовке и выпуску обновлений, предоставляя возможность заказчику заранее ознакомиться с новыми решениями и протестировать их. Это позволяет ЗТЗ устанавливать все необходимые обновления в срок, избегать дополнительных финансовых издержек.

«Поддержка SAP систем ЗТЗ всегда осуществлялась с учетом рекомендаций и требований вендора, регулярно устанавливались обновления, максимально использовались стандартные решения, осуществлялся контроль доработок. Поэтому мы искали комплексное решение, которое позволит продолжить качественную поддержку, развитие SAP систем и не потребует от внутренней команды дополнительных ресурсов, – сказал Максим Лобанов, директор по ИТ Загорского трубного завода. – Компания ЛАБ СП – единственная, кто предложил такое решение: с понятным механизмом установки обновлений и качеством сервиса поддержки, а не индивидуальный Z-проект. Оно позволило нам успешно локализовать SAP HCM и SAP FI буквально за 2 недели в условиях масштабных и срочных законодательных изменений. Сейчас мы своевременно получаем обновления системы и чувствуем уверенность в завтрашнем дне. Все это позволило нашей ИТ-команде сместить фокус с задач, связанных с реализацией законодательных изменений, на бизнес-задачи компании».