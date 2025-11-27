Новая ERP от выходцев из SAP поможет развитию отечественного рынка решений управления предприятием

Спустя три года после ухода глобальных компаний можно подвести итоги и посмотреть на то, как движется в России импортозамещение больших систем.

По словам Ивана Шмыкова, руководителя департамента решений управления предприятием ООО «Лаб СП» – компании, которая была создана выходцами из SAP, сейчас мы видим в секторе ERP постепенное движение – «ползучее импортозамещение».

Его еще можно назвать «прагматичным импортозамещением»: доля отечественных систем растёт, но ядро у крупных компаний часто остаётся на зарубежных ERP, миграции идут медленно, поэтапно. Это усложняет ИТ-архитектуру, повышает требования к TCO, усиливает роль данных и интеграций.

По данным исследования SIZE Marketing, большинство коммерческих компаний, использовавших SAP ERP на момент 2022 года, продолжат ее использование еще 5 и более лет.

По мнению Ивана, с одной стороны, за эти несколько лет компании научились работать тем или иным способом, уже не бросаются в страхе в многомиллионные проекты. С другой стороны, на рынке и нет сейчас выбора сильных масштабируемых продуктов.

Именно для решения этих проблем, ООО «ЛАБ СП» разработало несколько связных продуктов, которые дадут возможность компании поменять сразу и интеграционную платформу, и ERP без потери производительности и данных, но и учтут все лучшие практики и опыт людей, участвовавших в создании и внедрении крупнейших ERP проектов страны в прошлом.

Именно эта связка позволит компаниям иметь единую версию правды, основанной на операциях. А главное, что это будет современное эволюционное импортозамещение ERP с промежуточным контролем высокого экспертного класса.

В данный момент компания уже готова запускать пилотные проекты с партнерами, прототип прошел все нагрузочные тесты на основе заложенных производственных сценариев.