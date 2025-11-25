Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российский Linux «Альт»

«Россети» потратят 400 млн руб. на закупку отечественных Linux «Альт» и сертификаты технической поддержки к ним.



Закупка отечественных ОС

Как выяснил CNews, «Россети» покупают лицензии российской ОС «Альт» Linux и сертификаты технической поддержки к ним на сумму 400 млн руб.

«Альт» — российская операционная система на базе Linux. Разрабатывается компанией «Базальт СПО».



Информацию об этом издание обнаружило на сайте госзакупок в опубликованном 13 ноября техническом задании. Заявки на участие в тендере окончились 20 ноября. Итоги отбора подведут 28 ноября. Закупка размещена на торговой площадке от имени «ИТ-дочки» «Россетей» — «Россети Цифра».

В документе указано, что передача прав и сертификатов должна быть осуществлена в течение трех календарных дней с момента получения соответствующей заявки от заказчика.

Группа «Россети» — это один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, указано на сайте компании, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России.

Под управлением компании находятся 2,5 млн км. линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. мегавольт-ампер (МВА). Через сети «Россетей» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.

«Россети Цифра» — компания специализирующаяся на техническом обслуживании и развитии корпоративной и технологической ИТ-инфраструктуры, а также на обеспечении информационной безопасности группы компаний «Россети».

Подробности тендера

Согласно техническому заданию, предметом закупки являются права на использование программного обеспечения и сертификаты технической поддержки. Эти услуги будут предоставляться по отдельным заявкам в течение всего срока действия договора. В перечень поставляемых решений входят «Альт Сервер», «Альт Рабочая станция» и программный комплекс «Альт Домен» одиннадцатой версии.

Лицензии могут быть бессрочными, их действие ограничено сроком прав правообладателя, или срочными — на двенадцать месяцев. При переходе на одиннадцатую версию продуктов некоторые позиции спецификации предусматривают прекращение действия предыдущих бессрочных лицензий на десятую версию.

Также в поставку входят сертификаты технической поддержки двух уровней: «стандартный» и «расширенный». Они действуют один год и предназначены для операционных систем и доменных комплексов.

Точное количество приобретаемых лицензий в документах не указано. Однако, можно предположить, что производится приобретение двадцати пяти единиц программного обеспечения и сертификатов технической поддержки.

Каждая позиция в спецификации, от первой до двадцать пятой, указана в единственном экземпляре, что в совокупности и формирует общее количество закупаемых продуктов, равное двадцати пяти. При этом фактическое количество активаций и использование прав будут определяться последующими заявками в рамках заключенного договора.

В техническом задании указано, что поставка эквивалентов не допускается. Данное требование обусловлено положениями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Заказчик настаивает на строгом соответствии поставляемой продукции позициям, указанным в спецификации, исключая возможность их замены на аналогичные товары.