«Лаб СП» запустила магистратуру по цифровой металлургии на базе УРФУ

В УРФУ появилась возможность освоить ИИ в промышленности и закончить магистратуру по программе «Информационные системы и цифровые технологии в металлургии». Технологическим партнером программы стал российский ИТ-разработчик «Лаб СП», а в числе индустриальных – «Евраз» и «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК).

Цель программы – обучить специалистов с опытом в металлургии актуальным цифровым технологиям – как создавать цифровые двойники, использовать ИИ для повышения эффективности решения задач в части проектирования, оптимизации и управления процессами.

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации
Цифровизаци\

Между Уральской передовой инженерной школой УРФУ и индустриальными партнерами подписаны соглашения на научно-исследовательские разработки в конкретных направлениях. «Лаб СП» со своей стороны делает «опережающий» проект, зеркалирует его, а именно обезличивает данные и готовит сеты, чтобы студенты, когда приступают к обучению, получили базовую выжимку – без необходимости собирать данные на предприятии самостоятельно. Основная задача – повторить или превзойти полученный результат. Таким образом студенты в роли консультантов работают с реальными проектами.

«Мы знаем, какие специалисты нужны сегодня крупным компаниям и поняли, что можем помочь освоить необходимые компетенции. Поэтому мы стали инициатором такого трехстороннего союза и в этом году уже был первый выпуск, – отметила Елена Рыкова, коммерческий директор «Лаб СП». – За 2 года обучения студенты реализуют 3-4 проекта. И некоторые из них находят применение в дальнейшем у индустриальных партнеров. Так решение одной из аналитических задач в рамках образовательной программы, позволило отследить корреляцию с технологическим процессом и решить смежную задачу заказчика».

