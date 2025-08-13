«Эвола» усиливает управленческую команду: Светлана Ломоносова назначена директором по продажам и маркетингу

Компания «Эвола», российский интегратор программного обеспечения и лидер в цифровизации HR-процессов и расчета заработной платы, объявляет о ключевом кадровом назначении. С 11 августа 2025 г. на позицию директора по продажам и маркетингу назначена Светлана Ломоносова. Об этом CNews сообщили представители «Эволы».

Светлана Ломоносова — эксперт с многолетним опытом в управлении продажами и развитии новых бизнес-направлений. В ее карьере — успешные проекты в международных компаниях и российских компаниях, включая SAP CIS (САП СНГ) и «Лаб СП». Светлана специализируется на развитии и масштабировании бизнеса, построении высокоэффективных команд и выводе продуктов на новые рынки.

В новой роли Светлана сосредоточится на: ускорении роста выручки и расширении клиентской базы; развитии продуктового портфеля «Эволы»; укреплении позиций компании как технологического лидера в HR- и payroll-решениях; командообразовании и масштабировании бизнес-модели. «Эвола» демонстрирует устойчивый рост: в 2024 г. выручка компании увеличилась на 13% благодаря гибкой бизнес-модели и слаженной работе команды. Назначение Светланы Ломоносовой — часть стратегии по выходу на новый уровень, включая развитие инновационных решений и усиление рыночного присутствия.

Анатолий Демкин, исполнительный директор «Эвола»: «Мы рады приветствовать Светлану в нашей команде. Ее опыт в управлении продуктами и продажами в крупных ИT-компаниях поможет нам достичь амбициозных целей, включая выход на международные рынки. Уверен, что ее лидерские качества станут драйвером для всего бизнеса».

Светлана Ломоносова, директор по продажам и маркетингу «Эвола»: «Для меня это новый важный этап в карьере. «Эвола» – компания с безупречной репутацией и глубокой экспертизой в HR-решениях. HR-цифровизация – неотъемлемая часть успеха любой компании и моя любимая тема. Своей ключевой задачей я вижу укрепление рыночных позиций компании «Эвола» за счет расширения ценностного предложения нашим клиентам. Мы сосредоточимся на клиентоориентированности и инновациях, чтобы предлагать бизнесу по-настоящему прорывные решения».