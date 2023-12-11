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«Лента» автоматизировала процессы ценообразования

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть России, внедрила решение для ценообразования по правилам с партнером GlowByte.

В 2023 г. «Лента» запустила процесс трансформации коммерческого блока и внедрила новые инструменты: очередь цен и новая система ценообразования по правилам GoProfit, которая позволила автоматизировать этот процесс. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

До внедрения решения процесс расценки включал в себя ручную работу: ведение правил ценообразования, анализ истории причин изменения цен и их согласование. Благодаря автоматизации эти процессы теперь происходят в «едином окне», после чего цены автоматически загружаются в ERP-систему. Решение GlowByte позволяет упростить способ расчета и исключить ошибки, связанные с человеческим фактором. Кроме того, сотрудники компании могут отслеживать историю изменения цен.

Директор по коммерческой эффективности «Ленты» Валерий Русанов: «Внедрение инструментов ценообразования совместно с компанией GlowByte для нас является первым шагом и неким фундаментом общей трансформации коммерческих процессов, которая затрагивает такие сквозные процессы, как управление ассортиментом, промо-акциями, взаимодействием с поставщиками. В результате этой трансформации мы планируем до конца 2024 г. существенно повысить продуктивность работы коммерции и качество наших коммерческих решений».

Внедрение инструментов ценообразования положительно отразится на товарообороте, марже и клиентском опыте.

Руководитель направления «Ретейл» компании GlowByte Илья Шахурин: «Проект стал для нас одновременно и вызовом, и мощным мотиватором. В «Ленте» достаточно зрелый бизнес-процесс ценообразования, который включает в себя множество уникальных и нестандартных подходов. Вместе с экспертами торговой сети мы проектировали концепции для решения актуальных бизнес-задач с помощью нового инструмента, применяя опыт консалтинга на рынке крупного ритейла и собственные уникальные аналитические сервисы. Решение GoProfit удалось органично встроить в ИТ-ландшафт «Ленты», и не только выстроить взаимосвязи с основными системами, но и качественно распределить между системами участниками изменившийся бизнес-процесс».

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«Лента» – многоформатный продуктовый и FMCG-ритейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома. В октябре 2023 г. «Лента» приобрела розничную сеть магазинов у дома «Монетка». «Лента» дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента рнлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 сентября 2023 г. под управлением «Ленты» находится 261 гипермаркет, 415 супермаркетов и магазинов «Мини лента» общей торговой площадью почти 1,72 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России. На 2 октября 2023 г. под брендом «Монетка» функционирует 2120 магазинов. Компания располагает 20 распределительными центрами по всей России. В 2022 г. выручка «Ленты» составила 537 млрд руб.

GlowByte — российская консалтинговая группа ИТ-компаний. Лидер BI-индустрии в России (топ рейтинга BI CNews с 2017 года) и СНГ. Поставщик решений BI и Big Data, отечественных продуктов и профессиональных услуг в сферах финансовой аналитики и риск-менеджмента, DWH, aCRM и oCRM-систем, Advanced Analytics, Machine Learning, RPA, IoT, BPM, AML и пр. Компания специализируется на проектах по импортозамещению. GlowByte работает на рынке внедрения аналитических решений для бизнеса с 2004 г. В 2022 г. численность сотрудников превысила 1900 человек. Оборот компании составляет 1,7 млрд руб.

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