Гатин Руслан
|13.12.2024
|Опубликовано первое в России исследование отечественного рынка аналитических CRM 1
Гатин Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft 365 Copilot 115 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
|SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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