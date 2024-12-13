Никифорова Элеонора
|13.12.2024
|Опубликовано первое в России исследование отечественного рынка аналитических CRM 1
|29.05.2013
|Вилена Васильева: Правила эффективности в интернет-маркетинге 1
Никифорова Элеонора и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 1
|Rubbles - Раблз 33 1
|GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 16 1
|Morizo Digital - Моризо Диджитал 1 1
|iConText Group - Ай Контекст 32 1
|Altcraft - Альткрафт 3 1
|Т1 Иннотех - Дататех 96 1
|Тарханов Павел 2 1
|Гатин Руслан 1 1
|Васильева Вилена 1 1
|Шаповал Виталий 1 1
|Федин Алексей 4 1
|Юнисов Андрей 2 1
|Кузьмин Александр 4 1
|Тузовская Анна 1 1
|Черноталов Антон 1 1
|Носова Елена 1 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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