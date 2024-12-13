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Никифорова Элеонора



13.12.2024 Опубликовано первое в России исследование отечественного рынка аналитических CRM 1
29.05.2013 Вилена Васильева: Правила эффективности в интернет-маркетинге 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Никифорова Элеонора и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 1
Rubbles - Раблз 33 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 16 1
Morizo Digital - Моризо Диджитал 1 1
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Т1 Иннотех - Дататех 96 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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