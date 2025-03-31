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Morizo Digital Моризо Диджитал

Morizo Digital — провайдер цифровых сервисов и трансформации со специализацией на отраслях e-commerce, финансы, госвеб, fmcg

 

 

"ВЛИЯНИЕ РЕКРУТЕРА НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА" Анна Юдина, Руководитель HR-проектов, Моризо Digital


31.03.2025 Тимлиды и старшие разработчики стали на 30% активнее искать работу 1
27.02.2025 Количество ИT-тендеров с ESG-критериями выросло на 47% 2
29.05.2013 Вилена Васильева: Правила эффективности в интернет-маркетинге 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Morizo Digital и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2097 1
ESG - Enterprise Strategy Group 241 1
iConText Group - Ай Контекст 34 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 119 1
Социальные гарантии 37 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 464 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 416 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3778 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11337 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 147 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10255 1
Web development - Веб-разработка 271 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10673 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7215 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 152 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2916 1
Oracle Java - язык программирования 3111 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 590 1
JavaScript - JS - язык программирования 1210 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 92 1
Apple iOS 7896 1
Google Android 14146 1
Васильева Вилена 1 1
Федин Алексей 4 1
Юнисов Андрей 2 1
Кузьмин Александр 4 1
Никифорова Элеонора 2 1
Шаповал Виталий 1 1
Тузовская Анна 1 1
Черноталов Антон 1 1
Носова Елена 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17621 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2530 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24448 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5027 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 302 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 1
HRM - HR брендинг 90 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16527 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2389 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29618 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1346 1
Веб-аналитика - Web Analytics 19 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13827 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4048 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 863 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
Создано именных указателей - 171953.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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