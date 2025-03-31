Получите все материалы CNews по ключевому слову
Morizo Digital Моризо Диджитал
Morizo Digital — провайдер цифровых сервисов и трансформации со специализацией на отраслях e-commerce, финансы, госвеб, fmcg
"ВЛИЯНИЕ РЕКРУТЕРА НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА" Анна Юдина, Руководитель HR-проектов, Моризо Digital
|31.03.2025
|Тимлиды и старшие разработчики стали на 30% активнее искать работу 1
|27.02.2025
|Количество ИT-тендеров с ESG-критериями выросло на 47% 2
|29.05.2013
|Вилена Васильева: Правила эффективности в интернет-маркетинге 1
Morizo Digital и организации, системы, технологии, персоны:
|Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 119 1
|Социальные гарантии 37 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 464 1
|Oracle Java - язык программирования 3111 2
|PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 590 1
|JavaScript - JS - язык программирования 1210 1
|JetBrains Kotlin - язык программирования 92 1
|Apple iOS 7896 1
|Google Android 14146 1
|Васильева Вилена 1 1
|Федин Алексей 4 1
|Юнисов Андрей 2 1
|Кузьмин Александр 4 1
|Никифорова Элеонора 2 1
|Шаповал Виталий 1 1
|Тузовская Анна 1 1
|Черноталов Антон 1 1
|Носова Елена 1 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17621 1
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2530 1
|Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
Создано именных указателей - 171953.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.