Тимлиды и старшие разработчики стали на 30% активнее искать работу

В I квартале 2025 г. наблюдается значительный рост числа ИТ-специалистов, самостоятельно обращающихся к рекрутерам. По данным ИТ-компании «Моризо», основанным на внутреннем анализе обращений и опросах кандидатов, этот показатель увеличился на треть. До 70% соискателей возобновляют контакт с рекрутерами по собственной инициативе, восстанавливая общение, которое было прервано на период от 6 месяцев до 1,5 лет. Оставшиеся 19% выходят на контакт в среднем через 4,5 месяца, остальные 11% не возобновляют переписку. Для коммуникации большинство кандидатов (75%) предпочитают использовать Telegram, в то время как W******p выбирают 20% соискателей. Примечательно, что в III и IV кварталах 2024 г. подобных инициативных обращений к рекрутерам не фиксировалось вовсе.

Среди соискателей, обратившихся к рекрутерам, 60-70% продолжают работать на текущих позициях, но активно ищут новые возможности для профессионального развития. Лишь небольшая часть кандидатов (3-5%) находится в непрерывном поиске работы с конца 2024 г. Доминирующая группа — junior-специалисты (60–70%), однако в 2025 г. выросла доля middle и senior-кадров (до 30–40%), включая тестировщиков (QA), разработчиков (Java, iOS, Android, Frontend React) и UX-лидов.

Основной причиной роста активности кандидаты называют внутренние изменения в компаниях, завершение проектов, а также смену приоритетов сотрудников: стремление к стабильности, удаленной работе и балансу между личной жизнью и карьерой. При этом соискатели из регионов чаще ценят стабильность и командную работу, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге акцент смещен на карьерный рост и высокий доход. Вне зависимости от регионов, сотрудники обращают внимание на четкость процессов и социальные гарантии. В связи с этим портал hh.ru фиксирует рост количества резюме на 23% и сокращение числа открытых вакансий на 15% в сфере ИТ.

Для компаний рост активности кандидатов открывает новые возможности: работодатели сокращают холодный поиск, ограничиваясь размещением вакансий в открытых источниках, делают ставку на HR-бренд и прозрачность внутренних процессов. Компании, готовые предложить гибкость, стабильность и достойные условия, смогут привлечь лучших специалистов даже в условиях турбулентности.