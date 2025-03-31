Разделы

Бизнес Кадры
|

Тимлиды и старшие разработчики стали на 30% активнее искать работу

В I квартале 2025 г. наблюдается значительный рост числа ИТ-специалистов, самостоятельно обращающихся к рекрутерам. По данным ИТ-компании «Моризо», основанным на внутреннем анализе обращений и опросах кандидатов, этот показатель увеличился на треть. До 70% соискателей возобновляют контакт с рекрутерами по собственной инициативе, восстанавливая общение, которое было прервано на период от 6 месяцев до 1,5 лет. Оставшиеся 19% выходят на контакт в среднем через 4,5 месяца, остальные 11% не возобновляют переписку. Для коммуникации большинство кандидатов (75%) предпочитают использовать Telegram, в то время как W******p выбирают 20% соискателей. Примечательно, что в III и IV кварталах 2024 г. подобных инициативных обращений к рекрутерам не фиксировалось вовсе.

Среди соискателей, обратившихся к рекрутерам, 60-70% продолжают работать на текущих позициях, но активно ищут новые возможности для профессионального развития. Лишь небольшая часть кандидатов (3-5%) находится в непрерывном поиске работы с конца 2024 г. Доминирующая группа — junior-специалисты (60–70%), однако в 2025 г. выросла доля middle и senior-кадров (до 30–40%), включая тестировщиков (QA), разработчиков (Java, iOS, Android, Frontend React) и UX-лидов.

Основной причиной роста активности кандидаты называют внутренние изменения в компаниях, завершение проектов, а также смену приоритетов сотрудников: стремление к стабильности, удаленной работе и балансу между личной жизнью и карьерой. При этом соискатели из регионов чаще ценят стабильность и командную работу, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге акцент смещен на карьерный рост и высокий доход. Вне зависимости от регионов, сотрудники обращают внимание на четкость процессов и социальные гарантии. В связи с этим портал hh.ru фиксирует рост количества резюме на 23% и сокращение числа открытых вакансий на 15% в сфере ИТ.

Для компаний рост активности кандидатов открывает новые возможности: работодатели сокращают холодный поиск, ограничиваясь размещением вакансий в открытых источниках, делают ставку на HR-бренд и прозрачность внутренних процессов. Компании, готовые предложить гибкость, стабильность и достойные условия, смогут привлечь лучших специалистов даже в условиях турбулентности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эксперт по кибербезопасности бесследно исчез в США. Работодатель без объяснения причин удалил его профиль. Розыск ведет ФБР

Российские власти предложили две формы поиска уязвимостей, чтобы легализовать «белых хакеров»

Суд не может вынести приговор создателю Chronopay. Судье поступили угрозы

IBM бежит из США. Компания увольняет американцев, нанимает индийцев и может перенести штаб-квартиру в Индию

Хакеры из дерзкой группировки Hellсat стали жертвами собственных троянов-инфостилеров

Арестовано имущество трех топ-менеджеров «Роснано»

Конференции

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153