Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Черноталов Антон
СОБЫТИЯ
|17.08.2026
|E-Promo Group усиливает присутствие в Узбекистане 1
|29.05.2013
|Вилена Васильева: Правила эффективности в интернет-маркетинге 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Черноталов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|E-Promo Group - Morizo - ранее Morizo Digital, Моризо Диджитал 6 1
|iConText Group - Ай Контекст 36 1
|Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1107 1
|Тузовская Анна 1 1
|Шаповал Виталий 1 1
|Никифорова Элеонора 2 1
|Кузьмин Александр 4 1
|Васильева Вилена 1 1
|Юнисов Андрей 2 1
|Федин Алексей 4 1
|Носова Елена 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.