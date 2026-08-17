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Черноталов Антон

СОБЫТИЯ


17.08.2026 E-Promo Group усиливает присутствие в Узбекистане 1
29.05.2013 Вилена Васильева: Правила эффективности в интернет-маркетинге 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Черноталов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

E-Promo Group - Morizo - ранее Morizo Digital, Моризо Диджитал 6 1
iConText Group - Ай Контекст 36 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1107 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 294 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8672 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4307 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11829 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7103 1
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1672 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33813 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3107 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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