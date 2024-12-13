Росатом РИР Лига Цифровой Экономики Инлексис Inleksys
|13.12.2024
|Опубликовано первое в России исследование отечественного рынка аналитических CRM 1
|30.09.2020
|«Лига цифровой экономики» развивает ситуационный центр губернатора Волгоградской области 1
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
|Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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