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Индексная книга (каталог) CNews*
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Next Best Offer Выбор оптимального предложения для клиента



13.12.2024 Опубликовано первое в России исследование отечественного рынка аналитических CRM 1
11.11.2024 Банк «Компаньон» с помощью ИИ увеличил конверсию продаж в 5 раз 1
04.04.2024 MR Group завершила миграцию на CRM-систему BPMSoft 1
11.11.2021 Зачем и как «Росгосстрах» внедряет ИИ? 1
19.10.2021 Резидент фонда «Сколково» разработал систему для аналитики действий клиентов при использовании банкомата 1
18.05.2021 «Террасофт» приглашает на презентацию новой версии low-code платформы Creatio 7.18 1
11.05.2021 «Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события 1
19.03.2021 Клиенты «Корус консалтинг» повысят эффективность контакт-центров с помощью решений NICE 1
10.12.2020 Алексей Клочков, «Террасофт Россия» -

Без BPM и low-code бизнес не смог бы ускорить трансформацию в десятки раз

 1
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 1
08.04.2019 Газпромбанк выстроил процессы RTO на технологиях SAS 1
07.05.2018 Почему CRM превращается в спам-машину 1
19.10.2015 «Башнефть» создает программу лояльности для клиентов АЗС на базе решений SAP 1
16.09.2014 SAS In-Memory Statistics for Hadoop обеспечит возможности высокопроизводительной аналитики 1
02.07.2014 Это не большие данные, если… 1
06.03.2014 IBS: Отмена «мобильного рабства» заставит операторов применять Big Data 1
30.01.2014 10 российских банков из топ-30 используют технологии Big Data 1
11.12.2013 Прогнозная аналитика станет наиболее быстро растущей областью Big Data 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Next Best Offer и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 5
SAS Institute 971 4
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Ланит - Норбит - Norbit 369 2
Ланит Омни 65 2
Terrasoft - Террасофт 200 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Teradata 210 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
SAP SE 5279 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
X Corp - Twitter 2845 1
Telegram Group 1983 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
Microsoft Corporation 24625 1
МегаФон 8806 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Vodafone Group 1370 1
Ростелеком 9702 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8745 1
China Mobile 407 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Цифра ГК 2426 1
Deutsche Telekom 911 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Прогноз 1650 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 71 1
NICE Systems 64 1
Databorn 3 1
Altcraft - Альткрафт 3 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2344 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Airbnb 90 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 1
Лудинг - Luding 10 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Альфа-Банк 1769 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
LinkedIn 635 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
Русский стандарт Банк 441 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 26 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Татнефть 226 1
Clarins Group 7 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
MR Group - МР Групп 33 1
Банк компаньон - Башкы бет - Компаньон Банкы 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 6
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11946 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20602 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 49 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 345 2
Terrasoft Creatio 96 3
Terrasoft Creatio Marketplace 4 3
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 2
WhatsApp Messenger 1082 2
Apache Hadoop 427 2
Rakuten Viber 627 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
OFD.RU Ferma 9 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 23 1
SAS Event Stream Processing 9 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 23 1
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 1
SAS Visual Analytics 14 1
IBM Big Data 15 1
Microsoft Skype 2067 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Stafory - робот Вера 330 1
IBM InfoSphere ETL 38 1
eKassir Omnichannel Digital Banking Platform - eKassir ATM WebHost - eKassir ATM Customer - eKassir ATM Terminal - eKassir ATM API - eKassir Bank Payments Hub 18 1
DTG Granum 2 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
Microsoft 365 Copilot 115 1
Кирьянова Александра 135 3
Востриков Юрий 70 2
Клочков Алексей 34 2
Горный Александр 41 2
Нестеренко Сергей 12 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Румянцев Антон 47 1
Свиридов Владимир 28 1
Реймер Денис 54 1
Захир Максим 22 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Марчева Ирина 4 1
Мартьянов Алексей 2 1
Цуканов Максим 6 1
Гегамов Николай 18 1
Цветаев Сергей 1 1
Фокин Денис 8 1
Низамов Максим 2 1
Горин Родион 1 1
Горбатовский Станислав 15 1
Семенов Александр 145 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
Кузнецов Сергей 154 1
Лихарев Сергей 25 1
Вертоградов Владимир 27 1
Дунаев Сергей 55 1
Карманов Иван 1 1
Исаев Камиль 20 1
Заблодский Сергей 8 1
Назаров Азат 7 1
Свирщевский Андрей 7 1
Рывкин Алексей 5 1
Романов Константин 32 1
Новиков Павел 97 1
Смирнов Дмитрий 91 1
Бойко Иван 1 1
Фомина Елена 2 1
Прохоров Фёдор 83 1
Ванин Степан 7 1
Кузякин Дмитрий 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17369 1
Америка - Американский регион 2160 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральск 23 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 62 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
ящик Пандоры 48 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6962 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
Gartner - Гартнер 3556 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
Forrester Research 821 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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