Next Best Offer Выбор оптимального предложения для клиента
Next Best Offer и организации, системы, технологии, персоны:
|Кирьянова Александра 135 3
|Востриков Юрий 70 2
|Клочков Алексей 34 2
|Горный Александр 41 2
|Нестеренко Сергей 12 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Румянцев Антон 47 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Реймер Денис 54 1
|Захир Максим 22 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Марчева Ирина 4 1
|Мартьянов Алексей 2 1
|Цуканов Максим 6 1
|Гегамов Николай 18 1
|Цветаев Сергей 1 1
|Фокин Денис 8 1
|Низамов Максим 2 1
|Горин Родион 1 1
|Горбатовский Станислав 15 1
|Семенов Александр 145 1
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Лихарев Сергей 25 1
|Вертоградов Владимир 27 1
|Дунаев Сергей 55 1
|Карманов Иван 1 1
|Исаев Камиль 20 1
|Заблодский Сергей 8 1
|Назаров Азат 7 1
|Свирщевский Андрей 7 1
|Рывкин Алексей 5 1
|Романов Константин 32 1
|Новиков Павел 97 1
|Смирнов Дмитрий 91 1
|Бойко Иван 1 1
|Фомина Елена 2 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Ванин Степан 7 1
|Кузякин Дмитрий 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
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