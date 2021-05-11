«Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события

25 мая состоится Low-code Day — уникальное онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события: презентацию результатов глобального исследования Low-code-рынка, релиз новой версии Creatio 7.18 и обзор популярных решений для бизнеса с площадки Creatio Marketplace. Присоединяйтесь — регистрация уже открыта!

По оценкам авторитетных аналитических агентств мира, рынок Low-code растет примерно на 40% ежегодно, и уже к 2024 г. 75% крупных предприятий будут использовать как минимум 4 Low-code-инструмента. В рамках мероприятия участники узнают о состоянии рынка Low-code в разных регионах и перспективах его развития, а также глубже познакомятся с технологиями Creatio, которые позволяют в разы ускорить адаптацию и внедрение корпоративного ПО.

Исследование мирового рынка Low-Code: презентация итогов и обсуждение в кругу экспертов

На Low-code Day в прямом эфире будут представлены результаты глобального исследования Low-code-рынка, респондентами которого стали более 1000 участников — CEO и собственники бизнеса, CIO и лидеры по цифровой трансформации из более чем 90 стран. Гости познакомятся с актуальной информацией о распространении корпоративных Low-code-платформ, их роли в проектах цифровой трансформации, а также узнают о перспективах развития Low-code-рынка.

Low-code Day объединит в себе сразу три масштабных события

Также в программе мероприятия — панельная дискуссия при участии Владимира Вертоградова (НОРБИТ), Александры Кирьяновой (CNews), Александра Семенова (группа компаний «Корус Консалтинг»), Сергея Дунаева («Северсталь»), Алексея Клочкова («Террасофт»). Спикеры обсудят полученные инсайты и вызовы, которые стоят перед ИТ и бизнесом при построении гибких Low-code-компаний, а также поделятся идеями для формирования конкурентной стратегии цифровизации и автоматизации бизнеса.

Релиз 7.18: презентация новой версии Creatio

В рамках Low-code Day продуктовые лидеры «Террасофт» представят новую версию Low-code-платформы и CRM-продуктов Creatio, которые предоставляют компаниям еще больше возможностей для ускорения процессов и быстрой трансформации с учетом актуальных потребностей бизнеса.

Участников ждет показ ключевых технологических новинок:

Low-code: полностью обновленный дизайнер страниц, использующий абсолютно новые технологии и подходы к построению пользовательских интерфейсов.

полностью обновленный дизайнер страниц, использующий абсолютно новые технологии и подходы к построению пользовательских интерфейсов. BPM: пользовательские инструменты для интеграции с SOAP-сервисами и расширенные возможности по управлению файлами в процессах.

пользовательские инструменты для интеграции с SOAP-сервисами и расширенные возможности по управлению файлами в процессах. CRM: новые элементы маркетинговых кампаний, функциональность drill-down в планировании, инструменты для быстрой обработки чатов и многое другое для управления продажами, маркетингом и сервисом.

новые элементы маркетинговых кампаний, функциональность drill-down в планировании, инструменты для быстрой обработки чатов и многое другое для управления продажами, маркетингом и сервисом. Financial services: интеллектуальный подбор оптимальных продуктов для клиентов (Next Best Offer) и новые возможности продуктового каталога.

Маркетплейс-микс: знакомство с готовыми решениями для бизнеса

Партнеры «Террасофт» в блиц-формате представят яркую подборку из 10+ наиболее востребованных продуктов с Creatio Marketplace, в числе которых — готовые решения для управления контакт-центром, лояльностью, документооборотом, закупками, дополнения для эффективной работы с чат-ботами и другие инструменты для решения разнообразных бизнес-задач в разных индустриях. Лидеры компаний-разработчиков лично расскажут о собственных решениях, созданных с помощью Low-code-технологий Creatio, — только ключевые «фишки» из первых рук!

Познакомиться с деталями и зарегистрироваться на Low-code Day можно на странице мероприятия.

25 мая, 11:00 (мск) — присоединяйтесь, вас ждет максимальная концентрация Low-code на одной цифровой площадке!

Организатор

Организатором Low-code Day выступает компания «Террасофт Россия» — производитель ведущей Low-code платформы Creatio для управления бизнес-процессами и CRM. Технологии Creatio помогают тысячам крупных и средних компаний по всему миру оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга, сервиса и операционные процессы организации. Миссия «Террасофт» — помогать компаниям ускоряться.