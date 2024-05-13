«Автостэлс-Тех» при поддержке GlowByte построила аналитическую платформу для управления данными с использованием сервисов Yandex Cloud

«Автостэлс-Тех», дочерняя ИТ-компания оптовой сервисно-логистической платформы «Автостэлс», совместно с партнером GlowByte разработала аналитическую платформу для управления данными.

Команда проекта построила хранилище данных объемом 1,2 ТБ для решения задач аналитики, отчетности и построения математических моделей. Это позволило более чем на 30% снизить время на разработку дашбордов и экономить сотрудникам коммерческого отдела до 30 часов рабочего времени в неделю, которые раньше уходили на Excel-отчеты. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Для создания аналитической платформы был выбран следующий технологический стек: СУБД – Greenplum, в качестве инструмента загрузки данных – open-source ETL-инструмент Apache NiFi. Оркестрация осуществляется при помощи Apache AirFlow. В Yandex Cloud для работы выбрали Managed Service for Greenplum, DataLens, виртуальные машины Compute Cloud.

На разработку хранилища ушло пять месяцев. Обновление данных в хранилище производится каждые два часа, а полный цикл обновления всех слоев занимает около часа.

С помощью аналитической платформы «Автостелс-Тех» визуализирует данные о продажах, заказах, выручке, валовой прибыли и наценке, прогнозирует выручку до конца месяца, а также на основании данных предыдущих периодов, с учетом праздников, дней недели и общего тренда сравнивает различные показатели год за годом, проводит сегментацию клиентов для разных этапов пользовательских сценариев, оценивая, как новый функционал улучшает конверсию на том или ином этапе.

С внедрением технологического решения в компании возросла скорость решения Ad-hoc задач, появилась разработка ds-моделей и дашбордов для коммерческого департамента. Реализованное решение удобно поддерживать благодаря использованию управляемых сервисов. Все расходы прозрачны и их просто оценить.

Никита Буртный, CTO, «Автостэлс-Тех»: «С учетом темпов роста компании и трансформации бизнеса задача по внедрению инструментов работы с данными стала одной из ключевых. Нам удалось в короткие сроки развернуть инфраструктуру и необходимые сервисы аналитической платформы. Продукт помогает бизнесу принимать решения на основе данных и решать задачи монетизации данных для авторынка. Аналитическая платформа позволяет нам эффективно хранить данные и использовать их в качестве источника для систем с использованием машинного обучения, системы управления информацией о клиентах и других сервисов, а также предоставлять достоверную, актуальную и необходимую информацию сотрудникам компании «Автостэлс» и легко строить отчеты».

Кирилл Солянов, руководитель группы аналитики GlowByte: «Несмотря на то, что проект построения Data-платформы в «Автостэлс» является первым подобным решением в отрасли, он прошел успешно и гладко. Ключевыми факторами успеха считаю слаженную работу совместной команды экспертов от «Автостэлс-Тех» и GlowByte, а также надежность сервисов платформы данных от Yandex Cloud. Благодаря проекту была решена стратегическая задача по созданию аналитической платформы, которая открывает возможности для реализации новых инициатив и извлечения дополнительной прибыли из имеющихся данных в организации».

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«Автостэлс-Тех» – дочерняя компания оптовой платформы «Автостэлс», которая поставляет покупателям автозапчасти и комплектующие из России, Европы, Азии, Америки и Арабских Эмиратов. «Автостэлс-Тех» – аккредитованная ИТ-компания, разрабатывает и развивает платформу, объединяющую автосервисы и магазины автозапчастей и поставщиков запчастей.

«Автостэлс» работает более чем с 1200 поставщиками и имеет в системе более 222 млн артикулов. У компании есть собственный склад 10 тыс. кв. м. в Московской области: клиенты забирают товары со склада самостоятельно или пользуются услугами специализированной службы доставки, которая доставляет товары по России. 22 филиала «Автостэлс» расположены от Калининграда до Владивостока. У компании более 5000 клиентов В2В из регионов России, от небольших автомастерских до крупных магазинов и дилерских центров.

Кроме портала по продаже автозапчастей, компания разрабатывает экосистему для СТО, аналитическую платформу для внутренних потребностей, а также сервисов для партнеров, панель управления продажами через маркетплейсы, портал по работе с поставщиками.

GlowByte – российская консалтинговая группа ИТ-компаний. Поставщик решений BI и Big Data, отечественных продуктов и услуг в сферах финансовой аналитики и риск-менеджмента, DWH, aCRM и oCRM-систем, Advanced Analytics, Machine Learning, RPA, IoT, BPM, AML и пр. Компания специализируется на проектах по импортозамещению.

Yandex Cloud – публичная облачная платформа, предоставляет крупным компаниям, среднему бизнесу и частным разработчикам более 60 взаимосвязанных сервисов: масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения, обработки и анализа данных, инструменты машинного обучения, средства разработки и сервисы для командной работы. Yandex Cloud появилась в 2018 г. Сегодня сервисы публичной облачной платформы используют более 29 тыс. клиентов.