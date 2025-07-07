«Автостэлс» выбрал TopLog WMS для автоматизации складской логистики

WMS система обеспечила прозрачность складских процессов, повысила точность информации и снизила влияние человеческого фактора. Об этом CNews сообщили представители компании «Топлог».

«Автостэлс» — российский поставщик автозапчастей и комплектующих для автомобилей иностранного производства. Компания сотрудничает с более чем 1200 поставщиками из Европы, Азии, Америки и ОАЭ. Логистическая инфраструктура включает распределительный центр в Москве и филиалы в регионах России. Каждый день склады обрабатывают до 50 тыс. заказов, а ассортимент превышает 30 млн артикулов.

Чтобы справляться с растущими объемами и ускорить логистические процессы, в компании приняли решение о внедрении новой современной системы управления складом. Выбирая WMS, заказчик искал решение, которое сможет самостоятельно развивать, масштабировать и внедрять на другие площадки по мере роста бизнеса силами собственной ИТ-службы. Выбор пал на TopLog WMS — российскую систему с открытым кодом на базе платформы «1С:Предприятие 8.3». Реализацию проекта доверили проектной команде «Топлог».

Складской комплекс «Автостэлс» в Москве занимает 6800 кв. м. Здесь применяются различные типы хранения: полочные и напольные ячейки, мезонин. В зоне приемки установлена конвейерная линия с автоматизированными рабочими местами (АРМ) для ускорения обработки новых поступлений. Отгрузка и разгрузка товаров осуществляется через семь ворот.

Ранее склад не работал по WMS-технологии. На старте команда проекта провела обследование текущих операций и сформировала логику автоматизации с учетом специфики склада. На первом этапе были автоматизированы процессы в отдельной складской зоне, предназначенной для услуг ответственного хранения.

Компания обслуживает как B2B-клиентов, так и розничный сегмент, с которым работает через платформы e-commerce. Работа с заказами маркетплейсов - ключевой момент в складской логистике «Автостэлс». Товары резервируются под заказ в различных режимах: FBS, FBO и DBS. Скорость доставки, безошибочность комплектования, аккуратность упаковки — важные параметры для таких клиентов. Все эти моменты необходимо было учесть в настройках WMS.

Внимание на втором этапе было сосредоточено на процессах работы в новой, только что построенной рабочей зоне — пятиэтажном мезонине. Здесь требовалась более сложная логика. Были расширены процессы приемки: после поступления товар сортировался по учетным группам и направлялся в буферные ячейки, каждая из которых соответствовала определенному этажу и зоне хранения под каждый маркетплейс. Далее автоматизация затронула все ключевые этапы исходящего потока: отбор, перемещения на столы упаковки и отправки в зону экспедиции. Настройка WMS позволила управлять рабочими зонами сборщиков: по умолчанию задания формируются поэтажно, но при необходимости сборщик может получить задание на весь заказ, охватывающий несколько этажей — без жесткой привязки к одному уровню хранения.

Для всех товаров на складе в WMS ведется партионный учет. Для позиций, подлежащих обязательной маркировке, на этапах приемки и отгрузки осуществляется контроль контрольно-идентификационных знаков (КИЗ) в соответствии с требованиями системы «Честный Знак».

Несмотря на интенсивность процессов, для автоматизации оказалось достаточно базового функционала TopLog WMS и модуля 3PL-биллинга. Все настройки выполнены средствами системы, без дополнительных доработок. Обмен данными с корпоративной информационной системой организован через TopLog API, что обеспечивает надежную синхронизацию и точность учета.

Также специалисты «Топлог» помогли сформировать центр компетенций по системе на стороне заказчика: администраторы прошли обучение по расширенной программе и теперь могут самостоятельно оказывать техническую поддержку, развивать и масштабировать WMS.

С внедрением TopLog WMS компания «Автостэлс» получила инструмент для принятия решений и управления складской логистикой. Автоматизированы все ключевые операции склада, обеспечивается полная прослеживаемость движения продукции – от приемки до отправки клиенту. Руководство получило доступ к оперативной и аналитической информации, позволяющей контролировать эффективность работы персонала, использование складских площадей и скорость обработки приоритетных заказов.