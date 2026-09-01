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Arenadata и Identity Blitz объединили усилия для защиты потоковых данных российских компаний

Identity Blitz и Arenadata объявили об успешном завершении тестирования на функциональную совместимость сервера аутентификации Blitz Identity Provider с системой потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS).

Blitz Identity Providerроссийская система управления идентификацией и контролем доступа (Identity and Access Management, IAM). Выполняет функции централизованного сервера аутентификации, единой точки входа (Single Sign-On, SSO) и провайдера идентификации (Identity Provider). Продукт включён в реестр российского ПО (№842), а также сертифицирован по требованиям безопасности информации ФСТЭК (№4525).

Arenadata Streaming — это масштабируемая и отказоустойчивая российская платформа потоковой передачи и обработки данных в реальном времени. Она создана на базе проверенных компонентов с открытым исходным кодом Apache Kafka и Apache NiFi. Продукт включён в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Интеграция Blitz Identity Provider с платформой Arenadata Streaming обеспечила импортонезависимую замену зарубежных брокеров сообщений для высоконагруженных асинхронных взаимодействий: теперь сервер Blitz Identity Provider использует отечественный аналог Kafka и RabbitMQ в качестве сервера очередей.

«Сегодня российский ИТ-рынок решает задачу комплексной замены западных технологий, и эта интеграция — прямой ответ на запрос бизнеса о бесшовном переходе. Потоковая обработка данных стала "кровеносной системой" любой крупной компании. Симбиоз Arenadata Streaming и Blitz Identity Provider даёт рынку готовое коробочное решение для самого сложного этапа миграции — сохранения уровня безопасности корпоративного (Enterprise) уровня без потери производительности», — сказал Михаил Ванин, генеральный директор Identity Blitz.

«Arenadata стремится развивать партнёрскую экосистему, чтобы заказчики получали комплексные и безопасные решения на базе отечественных технологий. Совместимость Arenadata Streaming с Blitz Identity Provider является наглядным ответом на запрос рынка и подтверждением того, что продукт востребован как ключевой элемент для задач потоковой загрузки и обработки данных в крупнейших российских компаниях», — отметил Антон Коваленко, руководитель отдела продуктового маркетинга Arenadata.

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