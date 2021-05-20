«Иннодата» и Arenadata объявили о старте сотрудничества

Разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata и российскийразработчик и системный интегратор решений в области управления большими данными и клиентским опытом «Иннодата» заключили партнерское соглашение. Коллаборация позволит успешно решать сложные задачи клиентов в области хранения и обработки данных.

Курс на импортозамещение, взятый российскими компаниями по инициативе государства в 2015 г., а также появление конкурентоспособных и качественных отечественных решений стимулируют рост спроса на ИТ-продукты, созданные в России. Коллаборация Arenadata и «Иннодаты» позволит партнерам совместными усилиями решать нетривиальные задачи клиентов в области хранения и обработки данных, и усилит позиции обоих партнеров на рынке цифровой трансформации.

«Arenadata — ведущий разработчик платформы сбора и хранения данных. Компания предлагает уникальные программные продукты, построенные на основе многолетнего опыта. С их помощью заказчики могут менять бизнес посредством цифровизации процессов и сложной аналитики, основанной на использовании больших данных, – сказал исполнительный директор компании «Иннодата» Александр Сергиенко. – В первую очередь, мы будем фокусироваться на предложении своим заказчиками таких продуктов, как СУБД Arenadata DB, а также решений на базе Arenadata Hadoop. Мы считаем, что партнерство поможет нам усилить позиции на рынке в части внедрения комплексных решений и импортозамещения иностранных аналогов высококлассным российским продуктом».

Технологический стек Arenadata включает в себя комплекс продуктов на базе проектов с открытым исходным кодом (Greenplum, Hadoop, Apache Kafka, Apache NiFi, ClickHouse и др.), интегрированный в единую платформу Arenadata Enterprise Data Platform (EDP). Платформа Arenadata EDP является технологической основой для построения решений в области сбора, хранения, трансформации и аналитической обработки больших данных, а также при реализации проектов в направлении IoT, ML и BI.

Антон Мартынов, директор по работе с партнерами компании Arenadata, сказал: «С компанией «Иннодата» мы планируем создание совместного решения для реализации масштабных проектов в области информационно-аналитических систем. Наше партнёрство позволит предоставить инструмент для трансформации бизнес-процессов на уровне, отвечающем современным требованиям рынка».

Партнеры планируют интенсивно наращивать компетенции в области больших данных и расширять портфель клиентов.