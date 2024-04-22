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Обновление BI.Zone CPT: анализ компонентов веб-приложений и оперативное реагирование на новые веб-угрозы

BI.Zone выпустила обновление BI.Zone CPT. В новом разделе «Веб-приложения» собраны данные об онлайн-ресурсах на внешнем периметре компании. Настройка фильтров позволяет в один клик определить все уязвимые приложения и принять меры.

Обновление позволяет специалистам по кибербезопасности анализировать компоненты веб-приложений, приоритизировать устранение угроз и своевременно реагировать на инциденты. Теперь они могут быстрее исправлять ошибки в веб-сервисах, выявлять случаи кражи доменов и дефейса сайтов, эффективно управлять уязвимостями.

Новый раздел превращает платформу BI.Zone CPT в единую точку доступа к данным о веб-приложениях организации. Здесь есть детальная информация по каждому из них: превью главных страниц, полный путь, бизнес-функция, стек технологий, наличие страниц авторизации, задействованные фреймворки.

Функция фильтрации позволяет получать сводные данные по таким параметрам, как IP-адреса, используемые фреймворки или CMS, а также отслеживать страницы аутентификации.

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«Веб-приложения составляют значительную часть периметра организации и заметно увеличивают поверхность атаки. В отсутствие удобных инструментов сканирования и инвентаризации специалистам по кибербезопасности не всегда удается оперативно реагировать на новые угрозы, — отметил Павел Загуменнов, руководитель решений анализа защищенности BI.Zone. — Новые возможности позволяют BI.Zone CPT быстро получить информацию обо всех веб-приложениях на периметре, найти потенциально уязвимые и предоставить результаты анализа клиентам в едином интерфейсе».

BI.Zone CPT — это единое окно для управления поверхностью атаки (attack surface management, ASM), которое объединяет возможности автоматизированных средств и опыт квалифицированной команды экспертов. Решение позволяет в постоянном режиме оценивать текущий уровень защищенности периметра, эффективно контролировать и развивать безопасность внешней инфраструктуры.

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