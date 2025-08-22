Получите все материалы CNews по ключевому слову
Start X Антифишинг
«Антифишинг» — российская исследовательская компания и разработчик ПО для решения проблем человеческого фактора в информационной безопасности. С 2016 года продукты компании помогают защищать крупные российские и иностранные организации через оценку защищенности, обучение сотрудников и развитие их навыков по основам безопасности и противодействию социальной инженерии.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 500 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Start X и организации, системы, технологии, персоны:
|Волдохин Сергей 12 5
|Шоболов Владимир 1 1
|Бураго Павел 1 1
|Тихонин Андрей 1 1
|Мартыненко Валентин 11 1
|Терехов Сергей 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379524, в очереди разбора - 738813.
Создано именных указателей - 181430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.