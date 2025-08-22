Start X Антифишинг

«Антифишинг» — российская исследовательская компания и разработчик ПО для решения проблем человеческого фактора в информационной безопасности. С 2016 года продукты компании помогают защищать крупные российские и иностранные организации через оценку защищенности, обучение сотрудников и развитие их навыков по основам безопасности и противодействию социальной инженерии.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 500 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 10, упоминаний - 16