Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181430
ИКТ 14105
Организации 10959
Ведомства 1484
Ассоциации 1050
Технологии 3493
Системы 26061
Персоны 78038
География 2917
Статьи 1544
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

Start X Антифишинг

Start X - Антифишинг

«Антифишинг» — российская исследовательская компания и разработчик ПО для решения проблем человеческого фактора в информационной безопасности. С 2016 года продукты компании помогают защищать крупные российские и иностранные организации через оценку защищенности, обучение сотрудников и развитие их навыков по основам безопасности и противодействию социальной инженерии.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 500 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 500 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 Нелегальные продажи подключений к ИТ-сетям российских компаний выросли в три раза 1
11.09.2024 Группа «Базовые Решения» выводит на российский рынок ИБ новый бренд «Линза» 1
16.08.2024 ГК Softline внедряет в экосистему Softline Universe платформы для тренировки навыков кибербезопасности Start EDU и Start AWR 2
14.06.2024 Новый российский продукт позволяет посмотреть на компанию глазами хакеров 2
22.01.2024 Сотрудники на 70% чаще стали сообщать о возможных атаках. Результаты обучения «Первой грузовой компании» 1
08.11.2023 Золотодобывающая компания «Полюс» внедрила Start AWR, чтобы предупредить кибератаки на сотрудников 3
12.09.2023 В России появилась платформа по обучению навыкам безопасного кода 1
29.06.2023 В России появилось решение по управлению требованиями для создания безопасных программных продуктов 1
08.02.2023 MONT и «Антифишинг» помогут компаниям развивать цифровую грамотность сотрудников 1
26.10.2022 OCS Distribution и «Антифишинг» заключили соглашение о сотрудничестве 3

Публикаций - 10, упоминаний - 16

Start X и организации, системы, технологии, персоны:

Информзащита 813 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 484 1
MONT - МОНТ 163 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4314 1
Softline - Софтлайн 3091 1
R-Vision - Р-Вижн 186 1
WebmonitorX - Вебмониторэкс 28 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5113 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 224 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1378 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 361 1
Check Point Software Technologies 776 1
Код Безопасности 663 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 89 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 1
Базовые Решения - Линза - Лаборатория инновационной защиты 1 1
Ideco - Айдеко 89 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 405 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2591 3
NanduQ - Qiwi 1001 3
MR Group - МР Групп - MR Office 39 2
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 2
Промомед - Биохимик - Артселленс 2 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 183 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
РЖД - Российские железные дороги 1961 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4612 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12382 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 218 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30144 9
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2182 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54735 6
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 308 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6652 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2506 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21724 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31168 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8353 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 333 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1624 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Shift-Left Security Testing - КАИВ - каскадная ИИ-валидация дефектов кода 19 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 774 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12750 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7253 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9536 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 478 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7896 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 409 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1941 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22279 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 215 1
Кибербезопасность - ASRTM - Application security requirements and threat management - Требования к безопасности приложений и управление угрозами 1 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 291 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1054 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3851 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1867 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 882 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 199 1
DevOps - Development и Operations 990 1
Кибербезопасность - CSAM - Cybersecurity Asset Management - ASM - Attack Surface Management - EASM - External Attack Surface Management - CAASM - Cyber Asset Attack Surface Management 23 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5169 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5584 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1364 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  703 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6477 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6550 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13136 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5996 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4924 5
Softline Universe - Start AWR 3 3
Softline Universe - Start EDU 2 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5610 1
Start X - Start REQ 1 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 288 1
Start X - Star EASM 1 1
Softline Universe - SLU 29 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 54 1
Волдохин Сергей 12 5
Шоболов Владимир 1 1
Бураго Павел 1 1
Тихонин Андрей 1 1
Мартыненко Валентин 11 1
Терехов Сергей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152273 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14347 3
Казахстан - Республика 5714 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18159 2
Беларусь - Белоруссия 5927 1
Италия - Итальянская Республика 4404 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44820 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1533 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1656 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2648 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9613 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1006 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50079 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6198 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1342 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10331 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 848 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3128 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2074 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8372 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1500 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7706 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2523 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3081 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2858 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30897 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5747 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2747 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6492 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6648 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5868 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 507 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379524, в очереди разбора - 738813.
Создано именных указателей - 181430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: