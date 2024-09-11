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Группа «Базовые Решения» выводит на российский рынок ИБ новый бренд «Линза»

Группа компаний «Базовые Решения» выводит на российский рынок информационной безопасности новый бренд — компанию «Лаборатория инновационной защиты» («Линза»). Специализация компании – консалтинг, системная интеграция, управляемые сервисы и разработка собственных программных продуктов для автоматизации рутинных задач в области информационной безопасности. Компания образована путем выделения ИБ-экспертизы системного интегратора «Платформикс», входящего в состав группы компаний «Базовые Решения», в отдельное юридическое лицо. Генеральным директором компании «Линза» назначен Сергей Терехов, возглавлявший ранее департамент информационной безопасности системного интегратора «Платформикс».

Георгий Полихрониди, генеральный директор группы компаний «Базовые Решения», сказал: «Информационная безопасность является не только одним из ключевых направлений деятельности группы компаний «Базовые Решения», но и одной из основных точек роста всего ИТ-рынка. Отдельное позиционирование сильнейшей интеграционной ИБ-экспертизы, которую нам удалось собрать в рамках группы компаний за последние несколько лет, несомненно, станет катализатором роста этого направления бизнеса. Уверен, запуск нового специализированного ИБ-бренда будет также способствовать лучшему узнаванию компании заказчиками – средним и крупным бизнесом, и развитию отношений с партнерами – разработчиками программных и аппаратных средств защиты информации. Желаю удачи и успехов руководителю нашей ИБ-команды, Сергею Терехову, в новом статусе».

Сергей Терехов, генеральный директор компании «Линза»: «Каждый день мы сталкиваемся с непростыми интеграционными задачами, но в центре нашего внимания всегда остается клиентский сервис. Мы открыто говорим об актуальных проблемах отрасли, ведь наши клиенты хотят не только соответствовать требованиям законодательства, но и быть уверенными в эффективности и экономической оправданности инвестиций в свои системы защиты. Для нас важно, чтобы безопасность была не просто формальностью, а реальным инструментом, приносящим пользу бизнесу. Мы строим безопасность, которая работает».

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Безопасность

Основные направления деятельности компании «Линза»: создание комплексных систем защиты и техническое сопровождение ИСПДн, объектов КИИ, АСУ ТП и прочих критичных активов; аудит и стратегический консалтинг; обеспечение сетевой безопасности; защита конечных устройств: серверов, виртуализации, контейнеризации, баз данных, рабочих станций и мобильных устройств; мониторинг и управление инцидентами ИБ, выявление и реагирование на кибератаки, анализ уязвимостей и сервисы SOC.

Ключевые партнеры «Линзы» — разработчики и производители программных и аппаратных средств защиты информации, работающие в России. Среди них «Вебмониторэкс», группа компаний «Гарда», «Код Безопасности», «Компания Индид», «Лаборатория Касперского», Check Point, Ideco, Positive Technologies, R-Vision, Security Vision, Start X (бывш. «Антифишинг»), UserGate и др.

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