Новый Solar webProxy 4.2 с функциями централизованного управления

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, представила новую версию Solar webProxy 4.2, усиленную модулем MultiProxy для централизованного управления. Модуль позволяет администраторам компаний enterprise-сегмента с распределенной инфраструктурой управлять системой из единого центра, без необходимости привлечения администраторов на местах. Также новая версия дополнилась возможностью интеграции с внешними системами по API и новыми опциями в правилах контентной фильтрации. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

Solar webProxy — шлюз веб-безопасности (SWG), применяемый в корпоративном и государственном сегменте. Разграничивает доступ к веб-ресурсам, защищает от зараженных и фишинговых сайтов, блокирует утечки через веб-канал. Решение еженедельно блокирует до 500 млн потенциально опасных интернет-запросов в государственных муниципальных образовательных учреждениях по всей России, совершаемых через единую сеть передачи данных (ЕСПД).

В новой версии Solar webProxy 4.2 появился модуль для централизованного управления — MultiProxy. Модуль специально разработан для крупных предприятий с большой геораспределенной инфраструктурой, где необходимо одновременное управление различными наборами политик в разных филиалах. MultiProxy позволяет централизованно назначить политики фильтрации и распространять их на территориально распределенные инсталляции. При этом на локальном уровне возможно дополнение этих политик собственными правилами. Администраторы, работающие в центральном управлении, могут контролировать состояние подключения управляемых инсталляций и статус применения установленных политик.

В новой версии был разработан сервис API для интеграции продукта с внешними системами. Теперь администратор системы может автоматически импортировать необходимые данные, например, справочники и объекты политик, из Solar webProxy в сторонние системы и наоборот.

Для большей гибкости в построении комплексной системы защиты в Solar webProxy была реализована поддержка двух дополнительных решений для управления учетными записями и идентификации пользователей — FreeIPA и ALD Pro. Для удобства администрирования организационно-штатная структура организации автоматически импортируется из этих служб каталогов и отображается в веб-интерфейсе Solar webProxy. Это позволяет наглядно просматривать статистику по группам и сотрудникам и иметь актуальную картину веб-доступа по всей компании.

Также в релизе 4.2 была добавлена поддержка свободно распространяемой операционной системы Debian. Таким образом, теперь Solar webProxy совместим с тремя операционными системами — Astra Linux, RedOS и Debian. Для всех клиентов Solar webProxy специалисты сервисной поддержки предлагают специально разработанные инструменты миграции, такие как перенос конфигураций, политик и базы данных на отдельный сервер, при миграции на новую операционную систему.

«По отзывам наших клиентов, Solar webProxy обладает самым широкими возможностями контентной фильтрации среди всех решений, представленных на российском рынке. Это подтверждается успешными многолетними кейсами эксплуатации Solar webProxy в масштабных инсталляциях, включающих более 150 серверов. Так, важным обновлением для наших enterprise-клиентов стал модуль MultiProxy для централизованного управления. Мы реализовали широкие возможности для распространения политик на независимые установки, при этом серьезно переработали политики фильтрации, сделали их более гибкими, удобными в использовании и заложили перспективы для улучшения пользовательского опыта. Также важно отметить появление новых API, которые предоставляют дополнительные возможности для интеграции нашего решения с другими системами. Это позволит бесшовно встраивать Solar webProxy в ИТ-инфраструктуру заказчика, автоматизировать обмен данными и снизить зависимость от ручных настроек и человеческого фактора», — сказала Анастасия Хвещеник, руководитель продукта Solar webProxy ГК «Солар».

Правила контентной фильтрации пополнились новыми опциями. В версии 4.2 была добавлена возможность выбора определенных узлов в кластере при создании правил в расширенных настройках.

В рамках последовательного расширения справочника поддерживаемых форматов, в Solar webProxy 4.2 были добавлены новые MIME-типы в соответствии со стандартом IANA. В их число вошли: мультимедиа форматы с расширением vox, gsm, wav, графические форматы otf и wmz, служебные файлы dmg, log, pkg, app.tar, app.tar.bz2, msi, wim, exe, документы oxt, а также исходные коды bas и java. Среди российских решений класса SWG Solar webProxy имеет самый обширный список поддерживаемых форматов.