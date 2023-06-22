Платформа API ВТБ признана инновацией года премии CNews

Платформа открытых программных интерфейсов (API) банка ВТБ победила в номинации «Экосистема для цифровой трансформации: инновация года» премии CNews «Инновации года 2023». Она позволила упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из различных отраслей. Платформа API повышает эффективность взаимодействия внутренних систем банка между собой, обеспечивает их надежность и увеличивает производительность, позволяет ускорить ввод новых продуктов и сервисов внутри банка.

Платформа API была создана в рамках технологической трансформации ВТБ и представлена рынку в начале 2021 г. Сегодня здесь опубликовано более 700 готовых к подключению интерфейсов, в том числе для работы со страховыми компаниями, взаимодействия с дочерними структурами группы ВТБ, лидогенерации и т.д.

В 2022 г. при участии компании «Синимекс» и «Иннотеха» завершился перевод собственной платформы на российское импортонезависимое программное обеспечение. Переход позволит банку сохранить безопасную и устойчивую технологическую основу для развития партнерства ВТБ с различными компаниями, а также бесперебойную работу всех сервисов платформы.

«API-платформу можно назвать одним из важнейших достижений технологической трансформации банка ВТБ. Ее внедрение дало нам колоссальные возможности для развития своих сервисов и партнерской экосистемы. Мы смогли повысить эффективность взаимодействия внутренних систем банка, а также сократить сроки разработки и внедрения интеграций до двух недель. Поэтому сейчас особенно важно, что в рамках платформы обеспечен полный технологический суверенитет. API-платформа создана в ответ на потребность бизнеса: работа ведется в бизнес-логике, переводя ее на язык ИТ», — сказал Игорь Бессчастный, начальник управления реализации автоматизированных интерфейсов банка ВТБ.

«Платформа управления API реализована полностью на импортонезависимом стеке. Система, ее компоненты — продукт локальной разработки и являются уникальными для российского рынка», — отметил Денис Ермилов, заместитель директора по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс».

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Банк знает о своих API все: какие из них наиболее востребованы, какие испытывают пик технической нагрузки, какие приносят наибольшую отдачу, точное время отклика и установленные для каждого из них лимиты. А гибкие настройки платформы позволяют отслеживать и управлять как потоками внутри контура банка, так и входящими данными от партнеров. Это обеспечивает работоспособность всех систем и помогает вовремя наращивать мощность отдельных из них, повышая пропускную способность.

Строгий учет всех опубликованных на платформе API позволяет значительно экономить ресурсы, а также применять API внешних партнеров, создавая на их основе дополнительные сервисы.

В распоряжении платформы — механизмы файлового обмена и хранения API-контрактов — реестр API, отлаженный конвейер по созданию API — от процесса проектирования до служебного сервиса биллинга, а также сервисов, которые позволяют управлять жизненным циклом API и рационально распределять ресурсы.