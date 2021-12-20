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Navicon первым в России получил специализацию Microsoft по аналитике в облаке

Navicon получил специализацию Analytics on Microsoft Azure уровня Advanced. Она подтверждает глубокую технологическую экспертизу компании и ее большой опыт в реализации аналитических проектов на базе Microsoft Azure. Navicon вошел в топ-50 партнёров Microsoft в регионе EMEA по аналитике в облаке и стал первой компанией с головным офисом в России, которая получила данную специализацию. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Для получения Advanced-специализации Analytics on Microsoft Azure партнеры вендора должны соответствовать высоким стандартам предоставления услуг и поддержки, подтвердить наличие в своей команде высококвалифицированных сотрудников – экспертов с сертификатами инженера по данным и архитектуре решений Azure, а также продемонстрировать определенные финансовые показатели. Только после проверки соответствия всем критериям партнер допускается к аудиторской проверке.

Команда Navicon не только подтвердила соответствие высоким финансовым и техническим стандартам, но и успешно прошла проверку всех решений, реализованных на базе Microsoft Azure. Аудитором выступила компания ISSA.

Среди последних аналитических проектов компании есть вошедшие в шорт-лист премии «Проект года» от Global CIO. Это, в частности, реализация корпоративной аналитической системы на базе сервисов Microsoft Azure для интернет- и телемагазина Shopping Live. В результате ее внедрения специалисты всех отделов компании могут ежедневно отслеживать и анализировать оперативную информацию о продажах, остатках, маржинальности. Новая платформа позволила сократить время готовности данных на несколько часов ежедневно.

«Мы в десять раз перевыполнили запланированный объем бизнеса, связанного с Microsoft Azure, и более чем в два раза превысили прогнозируемый уровень выручки по PaaS-решениям, таким как Azure Synapse Analytics. Важно отметить, что получение специализации по аналитике в надежном и безопасном облаке Azure полностью соответствует нашей стратегии. Мы верим, что аналитика данных в облаке будет определять вектор развития корпоративных ИТ в ближайшие годы. Соединение возможностей облачных платформ и аналитики дают возможность нашим клиентам совершенствовать свой бизнес без капитальных вложений и внедрять новые инструменты максимально быстро», – отметил Максим Озеров, директор проектов по аналитике в компании Navicon.

«Сегодня, когда многие российские компании находятся в процессе цифровой трансформации, возрастает роль партнеров с высокой квалификацией и узкой специализацией. Заказчики ожидают от них end-to-end подходов к решению трансформационных задач и конкретных бизнес-результатов. Navicon существенно продвинулся в развитии своей экспертизы в области аналитики, и я уверен, что она будет востребована российскими и зарубежными заказчиками», – сказал Александр Беленький, директор департамента по работе с партнерами Microsoft в России.

Analytics on Microsoft Azure – вторая Advanced-специализация, которую получила команда Navicon. В июле 2021 г. компания одной из первых прошла уникальную для России сертификацию по программе Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure Advanced Specialization. В планах Navicon – получение специализации Microsoft Low Code Application Development по направлению Business Applications.

О компании Navicon

Navicon — системный интегратор, один из российских лидеров в области ИТ-консалтинга и управления проектами. Компания основана в 2002 г., сегодня в ее штате более 400 сотрудников. Navicon является единственным авторизованным партнером Kryon Systems по продвижению технологий RPA на российском рынке. Компания обладает большой командой сертифицированных специалистов, имеющей опыт внедрений Kryon RPA у крупных российских заказчиков и способной решать задачи любой сложности.

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