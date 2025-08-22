Основатель сети магазинов DNS инвестировал в автоматические шлагбаумы, замки и ворота

Как выяснил CNews, российская торговая сеть DNS, занимающаяся продажей бытовой техники и электроники, и один из ее основателей Дмитрий Алексеев вложили средства в компанию «Мир Автоматики». Компания специализируется на продаже автоматических шлагбаумов, электромеханических замков, приводов и прочей автоматикой.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Днс Групп» теперь владеет 21% компании, Алексеев 15%. Остальные доли распределены между: Степаном Печенковым — владеет 49% компании, по совместительству является ее генеральным директором и Юрием Карпцовым, который владеет 15% «Мира Автоматики».

Согласно тому же сервису, на конец 2024 г. выручка компании составила 5,7 млн руб., чистая прибыль — 520 тыс. руб. Сама компания была основана 8 февраля 2024 г. В государственных закупках «Мир Автоматики» не участвовал. Примечательно, что первые ее учредители на момент написания этого материала больше не держат долей компании.

Учредители сменились 24 июля 2025 г. Ранее доли держали: Арина Ким — 43,75%, Анастасия Печенкова — 43,75% и Александр Кудряшов — 12,5% — он же ранее являлся генеральным директором компании.

Чем занимается компания

Как указано на сайте компании, «Мир Автоматики» является официальным представителем брендов HomeGate, NordIce, «КАВ» на Дальнем Востоке.

На сервисах проверки контрагентов не указана ссылка на сайт, однако домен mir-a.pro был зарегистрирован лишь в феврале 2024 г., что совпадает с датой официальной регистрации самого юридического лица. На это же юрлицо официально зарегистрирован похожий домен мир-а.рф.

Специализация предприятия, связанная с реализацией и установкой дверей, ворот и различной автоматики соответствует тематике сайта. Регион регистрации как домена, так и юридического лица также совпадает и ограничен Приморским краем.

Представленные на сайте товары, в основном китайского производства.

Home Gate — это китайский бренд, который занимается производством автоматики для ворот всех типов и аксессуаров к ней. Его ассортимент включает приводы для откатных и распашных ворот, сигнальные лампы, фотоэлементы, GSM-модули и другие комплектующие.

Под брендом NordIce, также китайским, выпускается широкий спектр товаров для дома, куда входит не только автоматика для ворот, но и, например, электрокарнизы.

Особый интерес представляет партнерство с «КАВ» (АО «Компания автоматические ворота»). Это производственная компания, специализирующаяся на металлообработке.

Она производит комплектующие для откатных ворот: зубчатые рейки, заглушки, универсальные профили, опорные, концевые и поддерживающие ролики, направляющие рельсы, а также верхние и нижние улавливатели. При этом разработка фурнитуры и оснастки оборудования выполняется в России, а непосредственное изготовление осуществляется на заводе-партнере компании в Китае.

Во что еще инвестировал основатель DNS

DNS — это российская торговая сеть, которая специализируется на продаже бытовой техники и электроники. Она была основана в 1998 году во Владивостоке. Компания также производит собственную продукцию под несколькими торговыми марками.

По состоянию на 2024 г., сеть магазинов ООО «ДНС Ритейл» насчитывает более 2700 торговых точек в 1242 городах России. Также у компании есть онлайн-площадка — сайт интернет-магазина. По данным сервиса «Контур.Фокус», на момент написания этого материала Алексеев владеет 44,35% «ДНС Ритейл».

Ранее CNews писал, что один из основателей DNS Дмитрий Алексеев стал соучредителем новой владивостокской компании по производству промышленных роботов ООО «Некстген Роботикс».

Алексеев также владеет компанией «Центр развития робототехники». Она специализируется на кружковой деятельности для детей от 4 до 18 лет, проводит занятия по различным направлениям робототехники и программирования. Организация была зарегистрирована в 2013 г.

Из наиболее любопытных и не связанных с DNS организаций бизнесмен владеет: ООО «Другое Дело» — занимается деятельностью парков отдыха и пляжей, АНО «ОМВ», как указано на «Контур.Фокусе» занимается «автономной НО по Развитию Общественных Пространств «Открывая Море Владивостоку»».