Форс выступит партнёром CNews Forum 2024

Компания «Форс – Центр разработки» примет участие в работе 17-го ежегодного мероприятия «CNews Forum: Информационные технологии завтра», дата проведения которого назначена на 7 ноября 2024 года. Это важнейшее событие отрасли, которое традиционно привлекает внимание всех игроков рынка – бизнес-сообщества, поставщиков ИТ-решений и государства.

В рамках форума пройдет выставка передовых технологий и продуктов, партнёром которой выступит Форс.

Приглашаем Вас посетить наш стенд №24, где мы покажем и расскажем, как разрабатываем, интегрируем и поддерживаем наши системы, какие методологии и практики для этого используем. Поделимся своим подходом к осуществлению миграции данных на свободно-распространяемые и российские СУБД, представим набор разработанных нами инструментов. Среди них новинка – PGArm, многофункциональное средство диагностики производительности и мониторинга баз данных PostgreSQL, где используется собственный алгоритм для быстрого сбора статистики и её графического представления в разрезе всех компонентов систем на платформе PostgreSQL.

Кроме того, представим наши ключевые компетенции в области цифровизации контрольно-надзорной деятельности, городского и дорожного хозяйства, спорта и здравоохранения. Расскажем о своих проектах в Москве и регионах. Многие из них заслужили самые высокие оценки экспертного сообщества. Так, наш проект в ХМАО- Югре стал победителем VIII Всероссийского конкурса региональной и муниципальной информатизации в номинации «Спорт». А проект по разработке модуля лицензирования деятельности футбольных клубов для Российского футбольного союза (РФС) одержал победу в конкурсе Global CIO «Проект года – 2023» в номинации «СМИ/Искусство/Развлечения/Спорт».