Спецпроекты

Компания Navicon подвела итоги 2020 года

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Системный интегратор и разработчик Navicon подвел итоги деятельности в 2020 году. Год оказался успешным для компании: по ее оценке, ей удалось сохранить свои позиции в топ-10 российских поставщиков CRM, BI и ERP-решений в рейтинге TAdviser. Два проекта, реализованных Navicon в 2020 году на базе технологий Microsoft, стали лауреатами ежегодного конкурса «Проект года» от GlobalCIO. Речь идет о внедрении СМЭВ.Lab в «Лабораторной диагностике МИГ» по заказу «МедИнвестГрупп» и внедрении ERP-системы Microsoft Dynamics 365 Business Central в Simple Group.

«2020 год стал прорывным для нашей компании во многом благодаря более плотному взаимодействию с компанией Microsoft: мы существенно прокачали навыки работы со стеком технологий вендора и, в частности, с облаком Microsoft Azure. Совместные сессии, регулярные консультации, а также участие в образовательной программе Enterprise Skilling Initiative (ESI) позволили нам по-новому взглянуть на наш бизнес, скорректировать стратегию его развития, внести важные изменения в свой продуктовый портфель и реализовать несколько крупных проектов: мы не только перевели в облачную среду уже готовые системы, но и научились создавать аналитические решения с нуля, строить полноценную архитектуру на базе сервисов Azure Data Platform», – прокомментировал Максим Озеров, директор проектов Pharma&FMCG в компании Navicon.

После участия в образовательной программе Microsoft Enterprise Skilling Initiative (ESI) Navicon принял решение начать активную работу с платформой облачных сервисов Microsoft Azure. В первой половине 2020 года интегратор перевел в облако два собственных аналитических решения – Navicon Pharma BI и FMCG BI. Работы по переводу Navicon Pharma BI и FMCG BI в облако Microsoft Azure заняли около месяца. Оба сервиса помогают принимать управленческие решения с учетом анализа продаж и коммуникаций с клиентами, оценки результатов работы с партнерами и дистрибьюторами, а также анализа динамики рынка.

После миграции Navicon Pharma BI и FMCG BI в облако компания вывела на рынок еще одну собственную разработку – Navicon SFE BI. Это комплексная аналитическая система, предназначенная как для фармацевтических, так и для FMCG-компаний. С помощью ИТ-решения они могут управлять KPI и целями своих полевых сотрудников, анализировать их визитную активность, а также контролировать, как партнеры – торговые или аптечные сети – выполняют контрактные условия. Опыт, приобретенный командой Navicon при переводе первых аналитических решений в облако, пригодился ей и при работе над SFE BI: систему при желании можно развернуть как в среде Microsoft Azure, так и on-premise. Также пользователям доступен гибридный сценарий развертывания.

Примерно в этот же период в Navicon получил запрос от одного из крупнейших ритейлеров страны на построение системы аналитики, работающей с большими объемами данных. Было принято решение реализовывать проект на базе нового продукта Microsoft – Azure Synapse Analytics. Так как специалисты интегратора ранее не работали с этим продуктом и взаимодействие с ним отличалось от стандартных проектных подходов, то в качестве консультантов они привлекли архитекторов Microsoft из России, Центральной и Восточной Европы. Благодаря эффективно выстроенной совместной работе с ними команда Navicon построила для ритейлера решение нового уровня – оно в десятки раз повысило скорость обработки данных по сравнению с предыдущей on-premise системой.

«Сегодня, больше, чем когда-либо, обучение сотрудников становится приоритетом номер один для любого бизнеса: оно позволяет сохранять гибкость и конкурентоспособность, открывает новые возможности роста. Вот почему помощь заказчикам и партнерам в развитии подобных инициатив является стратегическим приоритетом для Microsoft, – отмечает Светлана Барсова, руководитель инициативы по развитию навыков и компетенций у заказчиков и партнеров, Microsoft в России. – Постоянное совершенствование компетенций в нашем изменяющемся мире так же важно, как и использование новейших технологий. Сочетание этих подходов легло в основу успеха нашего партнера Navicon в 2020».



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