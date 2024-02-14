В 10 раз быстрее: в НГУ создали суперкомпьютер для ускоренной разработки новых материалов

Проект «К2Тех» по созданию суперкомпьютерного комплекса на базе Новосибирского государственного университета (НГУ) стал победителем конкурса «Проект года» Global CIO. В 2023 году за почетное звание боролись 484 ИТ-проекта. Профессиональное сообщество ИТ-руководителей присудило суперкомпьютеру «Оракул» победу в номинации «Лучший проект в УФО, СФО и ДФО».



Суперкомпьютер для суперзадач

Эксперты «К2Тех» развернули суперкомпьютер «Оракул» в Центре Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым функциональным материалам на базе НГУ (ЦНФМ). Его назначение — ускорить как разработку новых типов материалов, так и проектирование на их основе изделий для промышленных предприятий.



Суперкомпьютер позволяет сотрудникам ЦНФМ сократить время на выполнение сложных математических расчетов в среднем в 10-12 раз и таким образом повысить количество выполняемых вычислений в месяц. Вместе с тем архитектура «Оракула» спроектирована в соответствии с требованиями импортозамещения.

«Проекты внедрения суперкомпьютеров единичные в нашей стране. Если раньше западные производители предлагали их как моновендорные решения в отлаженных конфигурациях, то сегодня суперкомпьютер — это штучная работа, выполненная с учетом уникальных требований заказчика. Эксперты «К2Тех» самостоятельно подобрали компоненты и спроектировали архитектуру «Оракула» под задачи Центра НТИ с учетом требования — ориентироваться на лучшие решения, обеспечивающие технологический суверенитет, — отмечает руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех» Алексей Зотов. — При этом в ходе конструирования кластера мы предусмотрели возможность его дальнейшего масштабирования. Нам очень приятно, что профессиональное сообщество ИТ-руководителей Global CIO так высоко оценило этот проект! Более того, мы видим, как интерес к суперкомпьютерам растет и среди наших заказчиков. Поэтому в перспективе мы планируем вывести наши компетенции по HPC-кластерам в отдельное подразделение».

Высокопроизводительные вычислительные мощности «Оракула» потребовались Центру НТИ для разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами. В их числе — инновационные композиционные электрохимические покрытия, перспективные магнитные и огнеупорные материалы.

Кроме того, высокопроизводительный HPC-кластер необходим для ключевых проектов Центра НТИ, связанных с применением технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. К ним относятся разработка прототипа цифрового паспорта материала и его информатизация (материал как элемент Интернета вещей), создание цифровых двойников технологических процессов.

Суперкомпьютер призван помочь промышленности в импортозамещении

Цель — развитие промышленности

«На текущий момент Центр НТИ нацелен на создание и ускоренный вывод на рынок новых типов материалов и продуктов на их основе. Их применение при проектировании деталей, конструкций и прочих изделий способствует развитию отечественных авиационной, космической, энергетической и иных промышленных отраслей, обеспечению технологического суверенитета. Поэтому нам была важна не только высокая производительность вычислительного кластера, но и его компонентная и программная независимость, — подчеркивает и.о. директора ЦНФМ Тимур Бъядовский. — А это значит — соответствие требованиям импортозамещения. Нам приятно, что формирование такой сложной архитектуры суперкомпьютера взяли на себя специалисты "К2Тех", являющиеся экспертами в области реализации комплексных проектов полного цикла, а также подбора лучших российских решений для достижения поставленных целей и задач».

Эксперты «К2Тех» развернули суперкомпьютер на 11 узлах. Вычислительная подсистема состоит из 392-х процессорных ядер, установленных в семи высокопроизводительных серверах. В их составе серверы как на базе CPU, так и графические с GPU-ускорителями для обработки визуальных данных.

Обмен данными между серверами обеспечивает первый российский интерконнект «Ангара» разработки «НИЦЭВТ». Номинальная скорость передачи данных — не менее 75 Гбит/c, без блокировок и с низкими задержками. Ожидаемая пиковая производительность суперкомпьютера — не менее 47 Тфлопс. Вместимость отказоустойчивого NFS-хранилища — не менее 40 Тбайт данных.

Для эффективной утилизации вычислительных мощностей серверов специалисты «К2Тех» развернули и настроили среду виртуализации на основе платформы zVirt отечественного разработчика Orion soft.